اتفاقية بين "شل العمانية للتسويق" و"التركي" لتوريد الوقود

مسقط - الرؤية

وقَّعت شركة شل العمانية للتسويق وشركة التركي للمشاريع اتفاقية إستراتيجية لبيع وتوريد منتجات الوقود. وقَّع الاتفاقية كلٌّ من: محمد بن عبدالله الكندي مدير المبيعات المحلية - البطاقات والوقود التجاري في شل العمانية، وديرين كيمجي مدير خدمات شركة التركي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الإداريين من الشركتين.

وقال ديرين كيمجي: سعداء بضم الجهود مع شل العمانية للتسويق وتوطيد شراكتنا معهم من خلال توقيع هذه الاتفاقية. ونحن على ثقة بأن خبرتنا الواسعة في خدمات التوريد ستسهم في إضافة قيمة مستدامة وتحقق نمو والتطوير لكلا الطرفين.

من جهته، قال محمد الكندي مدير المبيعات المحلية - البطاقات والوقود التجاري في شل العمانية للتسويق: تعد شراكتنا مع التركي للمشاريع لبيع وتزويد الوقود البترولي والزيوت بالجملة في عمان أمرا فاعلا لالتزامنا نحو التطوير الاقتصادي. إنَّ الشراكات من هذا النوع تعزز من موقعنا الرائد في السوق وتوفر لنا المرونة في التفاعل مع التغيرات في السوق وبناء وتأمين حلفاء ناجحين على المدى الطويل، وفي ذات الوقت فهي تضيف لنا تنويع جغرافي.. هذه الشراكة الإستراتيجية هي مثال آخر لالتزامنا لتحسين القيمة المحلية المضافة من خلال توريد المنتجات البترولية المصنعة محليا هنا في السلطنة.

وتوفر شركة شل العمانية منتجات وخدمات الوقود في مختلف المجالات من البيع بالتجزئة، الوقود التجاري، زيوت التشحيم، الزيوت البحرية والبيتومين ووقود الطيران. كما تمتلك الشركة مصنع مزج الزيوت الحائز على شهادة الجودة العالمية وهو الأول من نوعه، ويقع في ميناء الفحل حيث يقوم بإنتاج زيوت محلية عالية الجودة ويتم تسويقها محلياً وإقليميا. وتتميز شل عمان في التزامها بتطوير المهارات المحلية، بنسبة تعمين تقارب 92% من القوى العاملة شاملة لمستويات الادارة العليا. وتبذل الشركة جهدها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في السلطنة، وتساهم في ازدهار الاقتصاد بنمط مسؤول اجتماعيا وبيئيا من خلال العمل بسلامة وتكوين قيمة مستدامة للمجتمع العماني.