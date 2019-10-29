بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

مسقط - الرؤية

سجلت محطات الرصد الجوي التابعة لهيئة الطيران المدني، ظهر اليوم الثلاثاء أعلى سرعات رياح وسجلت الأشخرة 27 عقدة، وصور 25 عقدة، وأدم 25 عقدة.

إلى ذلك أشارت المديرية العامة للارصاد الجوية، تحديثا للمسار المتوقع للحالة المدارية "كيار"، والذي أوضح أن المسار المرجح للإعصار "كيار" هو الإنحراف للجنوب الغربي مع عدم دخول الإعصار على سواحل السلطنة، وتحركه محاذيا لسواحل السلطنة الجنوبية الشرقية، وان الإنحراف سيبدا تدريجيا من غدا الأربعاء.

من جهة أخرى أوضحت الصور الجوية تدفقات للسحب الطبقية الممطرة على صور وقريات وبعضها في عرض البحر تقترب تدريجيا لساحل شرق مسقط وساحل الجعالين ومصيرة، وجميعها تأثيرات غير مباشرة للاعصار "كيار".