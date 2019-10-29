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العبودية الجديدة!

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

العبودية الجديدة!

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

مربربةٌ تعجّ على دلاصِ

تلامسه وتغرقُ بالمعاصي!

//

على مرَقٍ بلحمٍ ليس أشهى!

إلى دبقٍ ولحسٍ وامتصاص

//

ومن قطر الثمار وقد تراءت

معسّلة تُكظّ على ارتصاص

//

لآلئ مثل رمانٍ محلّى

وطعم اللوز في (كاتو) الأجاصِ

//

لتنسلَّ الأصابع في انغماسٍ

إباحيّ التلذذ والقصاص

//

كمفترسٍ يحطم كلّ (تابو)

على شبقٍ تفجّر باقتناصِ

//

لتعبقَ مايسيلُ على انسكابٍ

وتلعقَ مااشتهت دون انتقاصِ!

//

ملطخةً عروقا راعشاتٍ

مغمسّة بطوقٍ من معاصِ

//

مخضّبة بشرهٍ إذْ أباحت

معاجمها انزياحات التناص!

//

تفتق في وحوشٍ ضارياتٍ

غرائزَ بالجنوح على اختصاصِ

//

فلم تترك مكانا دون لعقٍ

ولم تحفل بدانٍ أو بقاصِ!!

//

على هوسٍ بما حُرمت ففزّتْ

لتثأرَ من (أناها) باقتصاصِ

//

فأياما على (الريجيم) ظلّت

وبرادٌ تجسّدَ بالخلاصِ

//

وليس سواه مطلب كلّ عاصٍ

إذا امتلك التضوّر للنواصي..

........

 هامش:

معا لتجطيم النظام الثقافي الذي يقيس المرأة بجسدها

التابو : هو المحرّم بشقيه الإجتماعي أو الإلهي

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