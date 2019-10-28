"إثراء" واقع وتحديات قطاع التصنيع ضمن "أسبوع الصادرات العمانية".. غدًا

مسقط - الرؤية

تنظّم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أمسية اقتصادية بعنوان: "قطاع التصنيع بين التصوّر والواقع" وذلك مساء غد الأربعاء بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ومن المقرر أن تناقش الأمسية مستقبل قطاع التصنيع، والتغيرات المستمرّة في نوعيّة الوظائف التي يضمّها، ونظرة المجتمع لطبيعة التوظيف في القطاع

وقال إسحاق بن خلفان البوسعيدي المدير العام للتسويق والإعلام في إثراء: "نعتز بالصناعات المحلية المميزة بطابعها الإبداعي، لكننا في المقابل أيضًا نلاحظ أنّ العمل في قطاع التصنيع لا يحظى بإقبال كبير من الشباب عالميًا، إذ لدى كثيرٍ منهم تصوّرات مختلفة عن طبيعة الوظائف، فهي في نظرهم غير مناسبة، وخطرة، ولا تدعم الإبداع، وهي بالتأكيد لا تتفق مع التغيرات التي يشهدها هذا القطاع والوظائف المتنوّعة والمتطوّرة التي يضمّها، ولهذا فنحن بحاجة إلى تغيير هذه الصورة الخاطئة عبر فتح الحوار مع الشباب والمعنيين بالقطاع".

وأضاف أنّ الحكومة تعمل على تطوير القطاعات الاقتصاديّة وتعزيزها بما في ذلك قطاع التصنيع الذي يتوقع أن يشهد نموًّا ملحوظًا في تنوّع مجالاته؛ إذ تُظهر البيانات أنّ قطاع التصنيع يتطلّب اليوم كوادر متنوّعة في مهاراتهم وتخصصاتهم التي تجمع بين التصميم والابتكار، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والاستعمال الأمثل للبيانات.

ويدير الأمسية الاقتصادية خالد بن الصافي الحريبي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إرث المتكاملة، وبمشاركة كلٍّ من: نيليما فياس مدير الشؤون المصرفيّة والماليّة، شركة أس في بتي صحار للنسيج، والبروفيسور بيتر فورد؛ من جامعة نوتنغهام ترينت، وأنجيلا هوبس، المديرة التنفيذيّة لشركة تريتك المحدودة، وأماندا لي؛ مديرة استراتيجيّة العلامة ومصادرها بشركة نيست، وبشاير الريامية؛ استشاريّة ابتكار أغذية ومشروبات بمركز الابتكار الصناعي. وتنطلق الأمسية في الساعة السابعة والنصف مساءً وتستمر حتى التاسعة مساءً، والتسجيل متاح لجميع الراغبين في الحضور والمشاركة في النقاش عبر موقع الهيئة.