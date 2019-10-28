"ABB" تضيف قدرات التنبؤ بالأعطال إلى حلول إدارة أداء الأصول في السلطنة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنت شركة إيه بي بي "ABB" عن إثراء حل إدارة أداء الأصول وهو أحد أجزاء محفظة المشروعات الرقمية للشركة، عبر إضافة قدرات تنبؤ معززة؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض حضره المسؤولون بالشركة.

وقال الدكتور مصطفى الجزيري المدير العام الإقليمي للخليج والشرق الأدنى بالشركة إن هذه القدرة ستوفر للعملاء في السلطنة وخارجها القدرة على التنبؤ بدقة أكبر بالأعطال، وتوفر لهم بالتالي القدرة على وضع مسارات بديلة لخطط العمل في حالة وقوعها، وقال إن هذا التعزيز لحلول إدارة أداء الأصول جاء نتيجة لاستحواذ إيه بي بي على شركة البرمجيات، كاسنتك.

وشرح محمد الحسيني المدير التنفيذي لعمان والبحرين أن وظيفة التنبؤ المحسّنة تأتي نتيجة تكامل تحليلات شركة البرامج كاسنتك التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا في محفظة الشركات الرقمية، وأنّ الميزات الجديدة تشمل آفاق التنبؤ التشخيصية القائمة على الحالة، وملفات تعريف المخاطر إلى جانب إمكانات المحاكاة التي تمتد إلى منح المشغل قدرات شخيص الاحتمالات المستقبلية والسيطرة عليها -بدءًا من مستوى الأصول الضخمة وصولاً إلى الأصول الفردية، مما يرفع من قيمة الأعمال عن طريق تقليل وقت التوقف عن العمل وتجنب تعطل الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل في الوقت ذاته، بالإضافة إلى ذلك، توفر وظائف التنبؤ وظيفة تحليل السيناريو عبر آفاق زمنية واضحة في المستقبل، مما يعزز بشكل كبير قدرة الشركة على تحسين خطط صيانة الأصول وإمكانية استبدالها.

وتعد شركة "إيه بي بي" أحد رواد التميز في مجال التكنولوجيا، وتعمل على تطبيق مبادرة التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث يمتد تاريخها الحافل في الابتكار على مدار أكثر من 130 عاماً، وتعمل الشركة في أربع قطاعات رائدة عالمياً وتركز بشكل خاص على العملاء وهي: تقنيّات المنتجات الكهربية، والروبوتات والحركة، والأتمتة الصناعيّة غير المترابطة مدعومة بالمنصة الرقمية ABB Ability™. هذا وسيتم نقل ملكية وحدة شبكات الطاقة التابعة لـ ABB السويسرية إلى شركة هيتاشي في 2020. وتعمل شركة "إيه بي بي" في أكثر من 100 دولة في العام، ويعمل فيها قرابة 147.000 موظف.