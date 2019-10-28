"الغُرفة" تُسيّر وفدًا تجاريًا إلى المجر وبولندا لبحث الاستثمارات المشتركة

بودابيست - العمانية

تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان زيارة لوفد من رجال الأعمال العمانيين برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة، تستغرق 6 أيام، وتشمل المجر وبولندا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة وسعيا منها لتوثيق وتقوية العلاقات الثنائية بين السلطنة وعدد من دول العالم.

ويشمل برنامج الزيارة للبلدين عقد جلسات ثنائية تجارية بين الغرفة ونظيراتها في كل من المجر وبولندا فضلا عن إقامة منتديات اقتصادية يتم خلالها تقديم العديد من المحاضرات وأوراق العمل حول الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة لأصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للعديد من المعالم والمنشآت الاقتصادية والتجارية في البلدين.

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إنّ القطاع الخاص العماني يدرك أن العلاقات التجارية مع مختلف عواصم العالم مهمة ومفيدة لبحث تنمية العلاقات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. وأضاف سعادته أنّ الغرفة- كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص- تسعى إلى المساهمة في تحقيق تطلعات رؤية "عُمان 2040"، من خلال العمل بصورة مكثفة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى لإيجاد شراكات وتعاونات متنوّعة ترفد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ الزيارات تتيح المجال لأصحاب الأعمال العمانيين الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات في مختلف دول العالم، لاسيّما القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها الحكومة حاليا لتحقيق التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية.