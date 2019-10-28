"قصر البستان" يحتضن احتفال مجموعة "AA" بنصف قرن من النجاح

مسقط - الرؤية

احتفلت مجموعة AA بـ50 عاما من التميز في تقديم خدمة الضيافة لكل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في جميع أرجاء السلطنة منذ العام 1968. وأقيم حفل عشاء في قصر البستان - ريتز كارلتون في مسقط بمشاركة عدد من المتخصصين في قطاع الصناعة ورجال الأعمال البارزين للاحتفال بهذه المناسبة.

وبدأت المجموعة بخدمة الضيافة وتقديم الطعام بشكل بسيط في 1968، وتطورت عبر السنوات لتصبح مجموعة توفر خدمات لإدارة المرافق وتطوِّر حلولا مبتكرة أثبتت أنها مستدامة واقتصادية. وتفخر المجموعة بعلاقات الشراكة التي كوَّنتها مع المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة، وقد حقَّقت المجموعة نجاحا هائلا لمواكبتها الصناعة، ولاكتشافها حلولا مبتكرة، ولبنائها أساسا يعتمد على القيادة الممتازة والعمل الأخلاقي والاستدامة، والتركيز على القيمة المحلية لخدماتهم.

وقال المدير العام للمجموعة ريموند بيجاني: يعود نجاحنا إلى التعاون والدعم من عملائنا والمساهمين والموردين والموظفين. ونحن محظُوظون بامتلاك فريق عمل يتميز بالشغف، ويملك خبرة فائقة في تقديم الخدمات بصورة مميزة لعملائنا من مختلف الجنسيات خلال السنوات الخمسين الماضية، ومع التزام وولاء فريق عملنا وتعهدهم بالعمل الشاق، سنعمل على مواجهة تحديات جديدة، واكتشاف طرق مبتكرة للتطوير والاستدامة، والتركيز على مستقبلنا، مع الحفاظ على قيمنا الأساسية القائمة على الاحترام والنزاهة والتميز.