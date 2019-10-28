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بطولة في كرة القدم للطلبة العُمانيين في المدن البريطانية

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:09 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - سيف المعمري

نظم المجلس الاستشاري الطلابي في المملكة المتحدة بطولة لكرة القدم لجمعيات الطلبة العُمانيين الدارسين في المدن البريطانية وهي البطولة الرابعة وأقيمت هذا العام في مدينة كاردف بولز، وشاركت 8 فرق في البطولة وحقق فريق جمعية مانشستر لقب البطولة بتغلبه في النهائي على فريق جمعية برمنجهام وحقق كارف3 المركز الثالث في البطولة، وعبر سيف الدين بن عامر بن سيف البارحي رئيس المجلس الاستشاري الطلابي العماني بالمملكة المتحدة قائلا: بطولة المجلس الاستشاري الكروية كانت أحد الثوابت التي أرست دعائمها تحت إشراف الملحقية الثقافية في لندن لتكون ملتقى سنوي يجمع الشباب العماني المحب للتنافس الشريف والكرة الجميلة بهدف توطيد العلاقات والتعارف بين الطلاب العمانيين من مختلف المدن البريطانية

ويضيف البارحي قائلا: تحرص لجنة الأنشطة بالمجلس الاستشاري الطلابي العماني بالمملكة المتحدة على إقامتها سنويا لدورها الفاعل في ملء أوقات الفراغ بما هو مفيد ومثري للصحة النفسية والبدنية. حيث أقيمت هذه الدورة في مدينة كارديف الويلزية تأكيداً من المجلس على ضرورة تنوع اماكن الملتقيات الطلابية لتغطي أكبر شريحة من الطلبة العمانيين في المملكة المتحدة حيث كانت الدورات السابقة تقام في مدن الشمال الإنجليزي وهذا التغيير تجلى في تنوع الفرق المشاركة في البطولة بوجود فرق تشارك للمرة الأولى فيها كفرق مدن إكستر وبرايتون)

فيما تحدث  المنذر بن راشد بن حمدان الحجري رئيس جمعية الطلبة العمانيين في كاردف

قائلا: احتفلت جمعية الطلبة العمانيين في كاردف باستضافة بطولة المجلس الاستشاري الكروية التي شهدت في مجمل مبارياتها الكثير من الحماس والتشويق والتحدي والإصرار، نحن أسرة جمعية الطلبة العمانيين في كاردف نشعر بالكثير من السعادة ويملؤنا الفخر بما تحقق في هذه البطولة التي من شأنها أن تحقق أهداف المجلس الاستشاري والجمعيات الطلابية في دعم وتعزيز الأنشطة الطلابية التي بدورها تعزز من الوحدة الاجتماعية بين الطلاب العمانيين في دول الابتعاث، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر جميع الحاضرين وجميع الجمعيات المشاركة على تعاونها المثمر وإسهامها في إنجاح هذه البطولة، ونخص بالشكر والتقدير جميع المنظمين، كما نثمن الدور البارز للمجلس الاستشاري الطلابي في تنظيم هذه المسابقات والفعاليات التي ترفع اسم سلطنتنا الحبيبة عالياً، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائماً بالخير.

 

 

 

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