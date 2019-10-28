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سيولٌ عاريةٌ

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

سيولٌ عاريةٌ

 

مياسة دع | سوريا

 

تحطُّ

على انحناءاتِكَ ..!!

(فلا بدَّ مِن ذؤاباتِ غيابٍ تمسُّ هالاتِهِ, واقدامَهُ الكثيفةَ

وطقوسَهُ الواسعةَ, وانتماءاتِهِ الوحيدةَ كي يبوحَ بمَا يبردُهُ

على طولِ المساءاتِ والمعاني الوعرةِ , وعلى بقيّةِ نداوةٍ

لانطوائِهِ المشعّ..)

لتبقَ /.. لحظةَ السيلِ ,

وارتفاعِ

أجسادٍ ..

لتبقَ / .. أزهارٌ خافتةٌ على لمعةِ جرحكَ

تنزُّ ..

أو حجراتٌ غامضةٌ

لا تنطفئُ ...

 

 (ولابدّ من انطواءٍ وحيدِ تبذلُهُ على حواسِكَ ,والجدرانِ

المشعّةِ ,والأصواتِ النافرةِ ,والحقائقِ النكرةِ , والمآقي

الخالية.. وما انهدمَ وما لبثَ , ومافاهَ وما صمُتَ , وما يدٌ

على يدِك ..)

ولتبقَ / .. لحظةُ السيلِ

تحُزُّني

ولا تسقطُ ..

وأسقطُ / ..في مآقي

انحناءَاتي

الغزيرة !!!!

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