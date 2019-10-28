سيولٌ عاريةٌ

مياسة دع | سوريا
تحطُّ
على انحناءاتِكَ ..!!
(فلا بدَّ مِن ذؤاباتِ غيابٍ تمسُّ هالاتِهِ, واقدامَهُ الكثيفةَ
وطقوسَهُ الواسعةَ, وانتماءاتِهِ الوحيدةَ كي يبوحَ بمَا يبردُهُ
على طولِ المساءاتِ والمعاني الوعرةِ , وعلى بقيّةِ نداوةٍ
لانطوائِهِ المشعّ..)
لتبقَ /.. لحظةَ السيلِ ,
وارتفاعِ
أجسادٍ ..
لتبقَ / .. أزهارٌ خافتةٌ على لمعةِ جرحكَ
تنزُّ ..
أو حجراتٌ غامضةٌ
لا تنطفئُ ...
(ولابدّ من انطواءٍ وحيدِ تبذلُهُ على حواسِكَ ,والجدرانِ
المشعّةِ ,والأصواتِ النافرةِ ,والحقائقِ النكرةِ , والمآقي
الخالية.. وما انهدمَ وما لبثَ , ومافاهَ وما صمُتَ , وما يدٌ
على يدِك ..)
ولتبقَ / .. لحظةُ السيلِ
تحُزُّني
ولا تسقطُ ..
وأسقطُ / ..في مآقي
انحناءَاتي
الغزيرة !!!!