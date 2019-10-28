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اغتسِلْ من بؤسِكَ جيدًا ثم انفجرْ ضاحكًا

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

اغتسِلْ من بؤسِكَ جيدًا ثم انفجرْ ضاحكًا

سهام الدغاري | ليبيا

 

فأنا مثلاً

أنفجر ضحكاً الآن

وأنا أقرأ

إن خلط الملح مع السكر لايسبب تَلبُكاً معوياً إنما يساعد على النوم العميق

كما إن خلط الحروف لايشبه نهائياً خلط الألوان

فكلمة (حروف) بنقطة سينبت لها قرنين وستركض خوفاً من الذئب

وأن "لليبيا" لامٌ واحدة فقط

بينما الغيرة الصفراء في قلب زوجتك

لو سكبت عليها حرفاً واحداً من حبرك الأزرق

ستحظى في آخر المساء

بكوبٍ من شراب النعناع المهديء للأعصاب

 

في إحدى المرات سمعت حكيمًا يقول:

(لا تسلك الدروب المتعرجة وتتهم الحلم بالضياع )

هذا القول أعجبني

لذا دعنا نُنهِ الأمر مبكراً

كأن تهبني كل علامات استفهامك

وأهبك فكرة مدهشة لتكتب نصاً حقيقاً

أو تعيرني ظلك

وسأدلك على أشباهك التسعة والثلاثين

 

فمالفرق في أن تكون بحراً أو سمكة

أو أن تموت شنقاً أو غرقاً

مادمت مستسلماً لاتسأل عن هوية ولا مصير

فقط افتحِ الصنبورَ حتى آخره

واغتسلْ من بؤسك جيداً

ثم انفجرْ ضاحكاً.

فليست كل الانفجارات مؤذية.

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