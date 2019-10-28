د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

ألا خيرُ أثمارِ الزَّمانِ عقولُ

تمايَزَ منها فاهِمٌ وجَهُولُ

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هِيَ اللَّبِناتُ الْغُرُّ في كُلِّ موضعٍ

إذا ما سَقَاها وابلٌ وهطولُ

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أيُنْكِرُ ذُو لُبٍّ أَرِيْبَ فِعَالها

إذا وُسِّدَ الحِمْلَ الثَّقَيلَ حَمولُ؟

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ومَنْ يَبتَنِي الأوطانَ إِلاَّ كِرَامُها

وينكُفُ عنها صَاغِرٌ وذليلُ!

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فَمَا بالُها تُقْصِي الحكيمَ وقَدْ بَدَا

مِرَاسٌ لهُ عندَ الْقِيادِ أَصيلُ؟

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تَراهُ خصيماً! كيفَ وهوَ عَضِيْدُها

إِذا ما اعْتَرَتْها شِدَّةٌ ومُحُولُ

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وتُدْنِي إليها مِنْ بَليدٍ ووَاهِنٍ

فَتَحْسَبُهُ عندَ الخُطُوبِ صَقِيلُ

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وما هو إلاَّ خائرُ البأسِ صاغرٌ

يَحُومُ على مُتْعَاتِهِ ويَجُولُ!

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تَكَالَبَ في نيلِ الوَجَاهةِ أَخْرَقٌ

يُطالِعُ مَجْداً ما إليهِ سبيلُ

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شَرَى بزهيدِ المالَ ذِمَّةَ مُعْسِرٍ

لِيرفَعَ كعباً لِلسَّما فَيَطُولُ!!

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وما كُلُّ سَيفٍ قد تَلَامَعَ حَدُّهُ

هوَ الْفاتِكُ البَتَّارُ حينَ يَصُولُ!

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"إذا كانَ بعضُ النَّاسِ سيفاً لدولةٍ

ففي النَّاسِ بُوقاتٌ لها وطبولُ"(1)

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وبينَ ذَوِي الإِكْرَامِ والبَأسِْ والعُلَا

كُمَاةٌ إلى عهدِ الْأُباةِ تَؤُولُ

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أُولِئكَ مَنْ صَانُوا الْحِياضَ عَنِ العِدَا

هُمُ العَهْدُ لا يَبْلَى وليسَ يَحُولُ

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إذا أَعْرَضَتْ أَوْطَانُ عَنْهُمْ فَمَا لهَا

إِذا مَا دَعَتْ يومَ النِّزالِ - بَديلُ

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فما قَدْ تَبقَّتْ شِرْذَمَاتٌ تناثرتْ

وولَّتْ فمَا تحمي البلادَ فلولُ

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نَبُوحُ بِمَلْءِ الحُبِّ ما في صُدُورِنا

لِيُصْدِقَنَا التَّاريخُ حَيْنَ نقولُ

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هامش:

(1) البيت لأبي الطيب المتنبي.