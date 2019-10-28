ومَنْ يَبتَنِي الأوطانَ إِلاَّ كِرَامُها

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان
ألا خيرُ أثمارِ الزَّمانِ عقولُ
تمايَزَ منها فاهِمٌ وجَهُولُ
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هِيَ اللَّبِناتُ الْغُرُّ في كُلِّ موضعٍ
إذا ما سَقَاها وابلٌ وهطولُ
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أيُنْكِرُ ذُو لُبٍّ أَرِيْبَ فِعَالها
إذا وُسِّدَ الحِمْلَ الثَّقَيلَ حَمولُ؟
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ومَنْ يَبتَنِي الأوطانَ إِلاَّ كِرَامُها
وينكُفُ عنها صَاغِرٌ وذليلُ!
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فَمَا بالُها تُقْصِي الحكيمَ وقَدْ بَدَا
مِرَاسٌ لهُ عندَ الْقِيادِ أَصيلُ؟
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تَراهُ خصيماً! كيفَ وهوَ عَضِيْدُها
إِذا ما اعْتَرَتْها شِدَّةٌ ومُحُولُ
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وتُدْنِي إليها مِنْ بَليدٍ ووَاهِنٍ
فَتَحْسَبُهُ عندَ الخُطُوبِ صَقِيلُ
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وما هو إلاَّ خائرُ البأسِ صاغرٌ
يَحُومُ على مُتْعَاتِهِ ويَجُولُ!
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تَكَالَبَ في نيلِ الوَجَاهةِ أَخْرَقٌ
يُطالِعُ مَجْداً ما إليهِ سبيلُ
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شَرَى بزهيدِ المالَ ذِمَّةَ مُعْسِرٍ
لِيرفَعَ كعباً لِلسَّما فَيَطُولُ!!
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وما كُلُّ سَيفٍ قد تَلَامَعَ حَدُّهُ
هوَ الْفاتِكُ البَتَّارُ حينَ يَصُولُ!
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"إذا كانَ بعضُ النَّاسِ سيفاً لدولةٍ
ففي النَّاسِ بُوقاتٌ لها وطبولُ"(1)
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وبينَ ذَوِي الإِكْرَامِ والبَأسِْ والعُلَا
كُمَاةٌ إلى عهدِ الْأُباةِ تَؤُولُ
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أُولِئكَ مَنْ صَانُوا الْحِياضَ عَنِ العِدَا
هُمُ العَهْدُ لا يَبْلَى وليسَ يَحُولُ
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إذا أَعْرَضَتْ أَوْطَانُ عَنْهُمْ فَمَا لهَا
- إِذا مَا دَعَتْ يومَ النِّزالِ - بَديلُ
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فما قَدْ تَبقَّتْ شِرْذَمَاتٌ تناثرتْ
وولَّتْ فمَا تحمي البلادَ فلولُ
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نَبُوحُ بِمَلْءِ الحُبِّ ما في صُدُورِنا
لِيُصْدِقَنَا التَّاريخُ حَيْنَ نقولُ
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هامش:
(1) البيت لأبي الطيب المتنبي.