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وكيل "الداخلية": عملية التصويت مضت بكل انسيابية ودون أية عوائق

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

وكيل "الداخلية": عملية التصويت مضت بكل انسيابية ودون أية عوائق

مسقط - العمانية

قالَ سَعَادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، إنَّ عملية التصويت لانتخابات أعضاء المجلس للفترة التاسعة انطلقت صباح أمس في جميع ولايات السلطنة، ومضت بكل انسيابية ويُسر ودون أية عوائق تذكر، مشيرًا إلى أنه ومن خلال الاتصالات التي تمت بالمراكز الانتخابية، فإن الناخبين بدأوا بالتوافد منذ الساعة السابعة صباحًا.

وأوضح سعادته أن هذه الفترة الانتخابية تشهد تعميم التصويت الإلكتروني على كافة مراكز الانتخاب البالغ عددها 110 مراكز في مختلف ولايات السلطنة، مؤكدًا أن التصويت الإلكتروني أثبت فاعليته ودقته خلال الفترات الانتخابية الماضية.

وبيَّن سعادة المهندس أنَّ كل الظروف كانت مهيأة لإنجاح العملية الانتخابية في هذا اليوم الوطني؛ إذ إن جميع اللجان الانتخابية في مختلف ولايات السلطنة كانت على استعداد تام لهذا الحدث عبر مختلف لجانها الفرعية وفرق الدعم الفني، موضحًا أنه سيُعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنَّ المصوتين يمكنهم استخراج شهادة حضور ناخب من خلال تطبيق "انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة" المتوفر في المتاجر الالكترونية لنظام الآبل والأندرويد أو الموقع الإلكتروني للانتخابات.

وقال إنه تم الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت مباشرة بعد قيام رؤساء لجان الفرز باعتمادها، كما تم بثها من خلال تطبيق انتخابات أعضاء مجلس الشورى بالهواتف الذكية، كما قام تليفزيون سلطنة عُمان بنقل مجريات التصويت نقلًا مباشرًا.

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