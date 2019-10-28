"CNN": الدولار القوي يضر بالاقتصاد العالمي

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير لشبكة سي إن إن بيزنس أن الدولار القوي يضر بالاقتصاد العالمي، وذلك في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من حالة تباطؤ في النمو.

وقال التقرير إنه في فترات الركود الماضية، ساعدت الأسواق الناشئة سريعة النمو في إنقاذ الاقتصاد العالمي، لكن هناك شيء واحد يقف في طريق التاريخ يعيد نفسه هذه المرة، ألا وهو الدولار الأمريكي القوي. ومع تباطؤ النمو العالمي وإظهار اقتصاد الولايات المتحدة علامات الضعف، يبحث المستثمرون عن أماكن يحققون فيها أرباحا.

وأوضح تقرير الشبكة أن الأسواق الناشئة، مثل كوريا الجنوبية أو البرازيل أو الهند، تنطوي على مخاطرة أكبر في الاستثمار فيها ولكنها تنمو في الغالب بشكل أسرع من الدول المتقدمة مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة. كما أنها تميل إلى أن تكون مدفوعة بالتصدير وغالبًا ما ترتبط بتحركات أسعار السلع.

ففي فترة الركود التي أعقبت الأزمة المالية، قدمت الصين دفعة للاقتصاد العالمي، حيث نمت بنسبة 9% تقريبًا على خلفية الإنفاق المحلي القوي. وقال ديفيد هانر الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا "بدون الصين، كان النمو العالمي سيكون سلبيا في عام 2009".

لكن الظروف تغيرت في العقد الماضي. ربما لن تكون الصين هي الفارس الذي يتألق بالدروع اللامعة هذه المرة (في إشارة إلى الدور الذي لعبته الصين عام 2009 ). فالاقتصاد في الصين يتباطأ أيضًا وهو أكثر فعالية مما كان عليه قبل عقد مضى.

وسيكون من الصعب على الأسواق الناشئة الأخرى التدخل والمساعدة في تجنب حدوث ركود عالمي طالما ظل الدولار الأمريكي قوياً: تميل الاقتصادات الناشئة إلى الاقتراض بالدولار. هذه البلدان معرضة بشكل فريد للعملة الأمريكية القوية، والتي يمكن أن تجعل ديونها أكثر تكلفة.

ويرى التقرير أن العملة الأمريكية الأضعف يمكن أن تخفف من هذه الضغوط وتسمح للأسواق الناشئة بالنمو بشكل أسرع، وربما تبقي العالم بعيدا عن ركود النمو العالمي. يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجياً، مما قد يساعد على إضعاف الدولار. لكن الأمر لم يتم إعطائه صبغة الاستعجال حتى الآن وبالتأكيد ليس بالسرعة التي يرغب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هانر: "يمكن أن تساعد الأسواق الناشئة في" إنقاذ العالم "في هذا الركود، لكن هذا يتطلب ضعف الدولار الأمريكي وبالتالي احتياطي فيدرالي أكثر حذراً".

كما تشعر الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة ونظيراتها الأوروبية بقلق متزايد من أن سياسات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لا تحفز أي نمو بالفعل. لقد كانت اليابان هي المثال الرئيسي لذلك، والمستثمرون يتحدثون الآن عن Japanification of Europe أو بكلمات اخرى أن ما حدث في اليابان سيتكرر في أوروبا. ولا شك أن الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة أسرع من منافسيه، لكن النمو لا يزال يتباطأ.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وتزيد فرص خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى بنسبة 90%، وفقًا لما ذكرته CME FedWatch. ومن غير المعروف ما إذا كان هذا سيكون كافيا لضرب الدولار أم لا. تضعف العملات عادة خلال فترات السياسة النقدية الخاسرة.

وارتفع الدولار بنسبة 1.9% مقابل الروبية الهندية، و4.1% مقابل الريال البرازيلي، و5.5% مقابل الوون الكوري الجنوبي منذ بداية العام إلى حد كبير بسبب الحرب التجارية.

ومما زاد الطين بلة، أن الاقتصادات الناشئة تقترض في الغالب بالدولار، في حين أن معظم عملائها يدفعون باليورو. لذلك فإن هذه الدول معرضة بشكل فريد لسعر صرف اليورو مقابل الدولار. هذا العام، انخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 3.2% مقابل الدولار.