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استعراض خدمات "التعليم العالي" للطلاب في "إيدو تراك عُمان"

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:49 م بتوقيت مسقط

استعراض خدمات "التعليم العالي" للطلاب في "إيدو تراك عُمان"

مسقط - العمانية

تشارك وزارة التعليم العالي في معرض عمان للتعليم العالي وتطوير الموارد البشرية "إيدو تراك عمان"، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 29 من أكتوبر الجاري. وتشارك في المعرض الذي يقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض 150 مؤسسة تعليمية من 15 دولة حول العالم. وتمثل الوزارة في المعرض المديرية العامة للبعثات ومركز القبول الموحد ودائرة معادلة المؤهلات والاعتراف ودائرة الإعلام ولجنة "قرارك مستقبلك".

وتستعرض الوزارة في ركنها أبرز الخدمات التي تقدمها لكافة الشرائح المستهدفة من طلاب وأكاديميين وأولياء أمور ومؤسسات ذات صلة، كما تقدم أبرز وأهم المعلومات التي قد يحتاج إليها الطالب في أي مرحلة جامعية سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا وما بعدها، بما في ذلك نظام القبول في البعثات الخارجية وأهم ضوابط القبول والإجراءات المتبعة في اختيار دول الابتعاث وإجراءات تصديق ومعادلة الشهادات الخارجية.

ويعد المعرض فرصة لطلاب دبلوم التعليم العام وطلاب الجامعات والخريجين للالتقاء بمستشاري الجامعات ومناقشة مستقبلهم التعليمي، والحصول على استشارات ونصائح من خبراء التعليم بشأن البرامج والمنح الدراسية والتوجهات المهنية.

وتزامنا مع فعاليات المعرض تنظم اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في (28- 29 أكتوبر الجاري) ملتقى "قرارك مستقبلك الأول"، بحضور أكثر من 100 مشرف وأخصائي توجيه مهني من المدارس الحكومية والخاصة من مختلف المحافظات التعليمية، وعدد من المختصين بالمركز الوطني للتوجيه المهني والمديرية العامة للمدارس الخاصة ووزارة التعليم العالي.

وحول انطلاق النسخة الأولى للملتقى قال حمد بن خلفان الحارثي المدير العام المساعد للبعثات بوزارة التعليم العالي ورئيس لجنة "قرارك مستقبلك" إن الملتقى يتضمن جلسات تعريفية وفعاليات مسائية تتمثل في محاضرات تعريفية حول آلية القبول والتسجيل للدراسة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تُقام بأرض المركز، ويقدم تلك المحاضرات مختصون من عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية المشاركة في المعرض. وأعرب الحارثي عن أمله بأن يخرج المشاركون في الملتقى بحصيلة معرفية يتم نقلها لجميع أخصائي التوجيه المهني بالمدارس، والذين بدورهم سيقومون بنقلها إلى طلبتهم، متمنين أن يحقق الملتقى الاستفادة المرجوة.

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