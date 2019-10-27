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بمشاركة 200 طبيباً وممرضاً..

مديرية الخدمات الصحية تنظم ندوة عن «أساسيات مكافحة العدوى»

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:46 م بتوقيت مسقط

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طاهره اللواتيه

مسقط – الرؤية

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، ممثلة في دائرة المؤسسات الصحية الخاصة  مؤخرا حلقة عمل بعنوان «أساسيات مكافحة العدوى»، وذلك في كلية العلوم الصحية بالوطية بمشاركة ما يقارب 200 طبيب وممرض من مختلف المؤسسات الصحية بمسقط.

حضر افتتاح الحلقة الدكتورة طاهرة محمد علي جمعة، مديرة دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية رحبت فيها بالحضور، وأكدت على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحية الخاصة في مكافحة العدوى وضرورة توفير بيئة صحية آمنة للمرضى والممارسين الصحيين في مؤساستهم الصحية .

وأشارت الدكتورة طاهرة محمد علي جمعة إلى أن الهدف من تنظيم هذه الحلقة الارتقاء بجودة العمل الصحي في القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين بالقطاع الخاص بالممارسات الصحية الآمنة من حيث تعريف المشاركين بأحدث المستجدات والطرق المختلفة المستخدمة في مكافحة العدوى، ومنع انتشارها داخل أماكن تقديم الرعاية الصحية.

 

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