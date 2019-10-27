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تدشين موقع «تجنيد» لتوظيف المواطنين في الجهات العسكرية والأمنية

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:44 م بتوقيت مسقط

تدشين موقع «تجنيد» لتوظيف المواطنين في الجهات العسكرية والأمنية

 

 مسقط – الرؤية

 

دشنت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة صباح أمس الأحد، الموقع الإلكتروني الجديد «تجنيد»، والخاص بعرض فرص العمل المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وذلك تحت رعاية العميد الركن بحري شامس بن محمد الحبسي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للإدارة.

 وتضمن الحفل الذي أقيم بمقر الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، عددا من الفقرات المتنوعة، وبهذه المناسبة أكد الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة، على أهمية تدشين الموقع الإلكتروني الجديد والذي يهدف لتسهيل إجراءات الباحثين عن عمل في الحصول على الوظائف المعلن عنها في مختلف الجهات العسكرية والأمنية من خلال الدخول في الموقع، وبعد ذلك تم عرض مادة مرئية عن الخدمات التي يوفرها  الموقع الإلكتروني «تجنيد».

 

ومن جانبه قال العميد الركن بحري شامس بن محمد الحبسي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للإدارة، راعي الحفل لمندوب التوجيه المعنوي: «ها نحن نحتفل اليوم بتدشين الموقع الإلكتروني الجديد تجنيد، والذي نأمل أن يفتح آفاقا جديدة للتحول الإلكتروني لكونه الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأضاف أن السلطنة من أوائل الدول السباقة في هذا المجال، ونأمل أن يسهم تدشين هذا الموقع في تحقيق الغاية المنشودة وكذلك تعميق التعاون والمشاركة الفعالة بين قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى والهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

وقال الفاضل يحيى بن محمد البطاشي مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة،  إن السلطنة من أوائل الدول التي تسعى دائما لإستخدام الآليات الجديدة في التقنية، ويعتبر هذا الموقع إضافة جديدة لمركزية الإعلان عن فرص العمل المتاحة ((TAJ.PAMR.GOV.OM، حيث يوفر الموقع للباحثين عن عمل خدمة التقدم لفرص العمل في الجهات العسكرية والأمنية في السلطنة لمختلف الوظائف والمهن ولكافة المستويات التعليمية .

ويوفر النظام خاصية الإطلاع على مواعيد الإختبارات والمقابلات الشخصية من خدمة الرسائل النصية المصاحبة للموقع الإلكتروني، ويأتي تدشين هذا الموقع ليفتح آفاقا للتحول الإلكتروني والأنظمة الرقمية في السلطنة.

 

 

 

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