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فنجاء المثابر يستقبل العروبة المهزوز

صحار المنتشي يلتقي عُمان المتذبذب.. وديربي خاص بين النصر ومرباط

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:11 م بتوقيت مسقط

صحار المنتشي يلتقي عُمان المتذبذب.. وديربي خاص بين النصر ومرباط

 

الرؤية- أحمد السلماني

يصل قطار دورينا مساء الإثنين لمحطته السابعة عندما تنطلق الجولة بثلاثة لقاءات؛ حيث يستقبل صحار النتشي نادي عمان المتذبذب بالمجمع الرياضي ببوشر، فيما يلتقي الجاران النصر ومرباط، بينما يستضيف فنجاء المثابر العروبة المهزوز، على أن تستأنف الجولة يوم الثلاثاء بأربعة مواجهات؛ حيث يرحل الرستاق لمواجهة ظفار في الجنوب، ويستقبل مسقط السويق، فيما يستضيف السيب النهضة، ويحل بهلاء ضيفا ثقيلا على صحم.

صحار VS عمان

ويأمل صحار المنتشي بفوز مهم خارج الديار في الجولة السادسة على الرستاق في مواصلة إنتعاشته عندما يستقبل هو وجمهوره الرائع نادي عمان المتذبذب والذي خرج خاسرا في ذات الجولة من نادي فنجا 1/2،  وتبدو حظوظ التماسيح وافرة بعد قدوم المدرب مراد مولاي وتغييره من نمط أداء الفريق بالاعتماد على اللياقة البدنية والضغط على حامل الكرة والانتشار السريع، الأمر الذي مكن الفريق من تحقيق فوزين متتاليين، قفزا به لوصافة جدول الترتيب خلف صحم، فيما احتار الجمهور والنقاد الرياضيين من مستوى نادي عمان المتذبذب والذي يكتب سطرا ويترك آخر، حيث خسر من فنجاء وكان قبل ذلك قد فاز على الرستاق، ويسعى مدربه الوطني نبيل مبارك إلى استعادة الفريق لثقته وثبات مستواه كونه يقدم موسما أفضل من سابقه.

النصر  VS مرباط

ويلتقي الجاران النصر ومرباط في محاولة لتحسين المراكز، حيث يسعى النصر إلى مواصلة عروضه القوية في آخر جولتين والتي حقق فيهما الفوز على فنجا والعروبة تواليا وبنتائج لافتة بعد ان استعاد الفريق توازنه في محاولة منه باللحاق بركب المنافسة وهو من اعتاد على التواجد في فرق مقدمة جدول الترتيب فيما يأمل مرباط إلى استعادة شيء من بريق ناد يلعب في دوري الأضواء والشهرة، بعد ان تمكن من اختطاف أول نقطة له بالدوري من المتصدر صحم وفرض عليه التعادل بقيادة مدربه ولاعبه السابق حسين الحضري الذي فيما يبدوا أنه استغل درايته الكاملة بمستوى فريقه فقاده إلى إنطلاقة جديدة بعد 5 خسائر متتالية تذيل بها جدول ترتيب الدوري.

فنجاء  VSالعروبة

ويكافح فنجاء من أجل تجاوز العروبة الجريح، إذ تبدو فرص الملك الفنجاوي أوفر حظا بعد أن تمكن في الجولة السابقة من تحقيق فوز صعب لكنه مستحق على نادي عمان بنتيجة 2/1، وقبل ذلك خسر من النصر في صلالة بصعوبة بالغة 2/3. ويمكن القول إن وضع الفريق مستقر فنيا ويسير في الدوري بهدوء وبنظام القطعة، فيما يعاني العروبة كثيرا بعد أن تلقى 5 خسائر ولم يحصد سوى نقطة وحيدة من تعادل أمام الزعيم ظفار في الجولة الأولى، مما حدا بمجلس إدارة النادي إلى إقالة مدربه المصري أبو طالب العيسوي، ومع ذلك استمرت خسائر الفريق في الجولة السابقة من النصر 1/2 لتستمر معاناته.

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