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أجهزة التصويت عملت بكفاءة في مركزين انتخابيين

14 مرشحًا يتنافسون على أصوات 13516 ناخبًا في البريمي

الأحد 27 أكتوبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

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البريمي - العمانية

 

أدلى الناخبون في ولاية البريمي بأصواتهم في مركزي التصويت بمدرستي آمنة بنت الإمام جابر بن زيد للتعليم ما بعد الأساسي للناخبين الذكور ومدرسة المجد للتعليم الأساسي بالنسبة للناخبات من الإناث في انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي في ولاية البريمي 13516 وعدد المترشحين 14 مترشحًا وتمّ افتتاح مركزي الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً. وسارت عملية الانتخاب بصورة سلسة ومعظم الأجهزة تعمل بكفاءة.

وقال سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي إنّ الانتخابات في الولاية شهدت كثافة وإقبالا كبيرًا من قبل الناخبين منذ الصباح الباكر والعملية الانتخابية سارت وفق ما خطط لها من قبل اللجان المنظمة.

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