والي مدحاء: الأجهزة الحديثة سهّلت التصويت وزادت من كفاءة العملية الانتخابية

الرؤية - فايزة الكلبانية

توجه الناخبون من أبناء ولاية بخاء بمحافظة مسندم منذ الصباح الباكر أمس إلى مركز الانتخاب بالمدرسة المحمدية للتعليم الأساسي بالولاية للمشاركة في العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الحالية.

وقد أكملت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين من كافة الجوانب الفنية والإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.

وفي ولاية مدحاء توجه الناخبون إلى المراكز الانتخابية، للادلاء بأصواتهم مبكرا، وقال سعادة الشيخ حمد بن سعيد بن عبدالله المعمري والي مدحاء رئيس لجنة الانتخابات بالولاية إنه وبفضل من الله عز وجل، وجهود المخلصين من أبناء الوطن العزيز بدأ في تمام الساعة السابعه صباحا التصويت في المركز الانتخابي بولاية مدحاء، وذلك بمدرسة النصر للتعليم الاساسي، وبحضور بعض المرشحين والناخبين، وقد جرت الانتخابات بكل سهولة ويسر.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بولاية مدحاء 1394 ناخبا وناخبة، منهم 732 ناخبا، و662 ناخبة بزيادة قدرها 290 ناخبب وناخبة عن الفترة الماضية.

وأضاف سعادته: كانت لجنة الانتخابات بالولاية قد استعدت مبكرا لهذه الانتخابات، بدءا من اختيار المركز الانتخابي ومرورا بتهيئته بما يتناسب مع الحدث الوطني الهام، كما اختارت لجنة الانتخابات بالولاية أعضاء اللجان وقامت بتدريبهم على إجراءات الانتخابات الإلكترونية الحديثة، فضلا عن اجتماع اللجنة عدة مرات بالمرشحين لإطلاعهم على ضوابط العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية، كما تم التنسيق مع الجهات المساندة للعملية الانتخابية. وقد زادت أجهزة التصويت الحديثة من كفاءة عملية التصويت وسارت العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، ولم تتلق لجنة الانتخابات بالولاية أي شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية أو الأجهزة المستخدمة في التصويت، كما التزم جميع المرشحين والناخبين بضوابط وإجراءات قانون الانتخابات.

ومن جانبه قال خالد بن محمد زمان الرئيسي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسندم ممثل ولاية دبا رئيس اللجنة العامة بالمجلس: نبارك لجميع العمانيين مشاركتهم في هذا العرس العماني لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة. ومن الملاحظ نمو وعي المواطن في عملية اختيار أعضاء مجلس الشورى في ظل تميز العملية الانتخابية بالوضوح والشفافية، وقد بات تركيز المواطنين على اختيار الأفضل والأكفأ لتمثيل ولاياتهم مستلهمين الفكر النير من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.