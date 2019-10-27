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"أوكسيدنتال عُمان" ترعى مؤتمر أوبال للنفط والغاز

الأحد 27 أكتوبر 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

"أوكسيدنتال عُمان" ترعى مؤتمر أوبال للنفط والغاز

مسقط - الرؤية

 

شاركت أوكسيدنتال عُمان كراعٍ مشارك في إثراء مخرجات النسخة الثالثة من مؤتمر الجمعية العُمانية للخدمات النفطية (أوبال) للنفط والغاز، والذي استمر لمدة يومين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وافتتح تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وحضر الفعالية ممثلا عن أوكسيدنتال عُمان سعيد البلوشي نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية إلى جانب عدد من الموظفين التنفيذيين من الشركة.

وقال سعيد البلوشي نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية: "يسلط مؤتمر أوبال للنفط والغاز الضوء على سجل السلطنة الحافل وإنجازاتها في قطاع الطاقة، ونحن سعداء بدعمنا للمؤتمر والمشاركة في إثراء أعماله. وكانت حلقات المؤتمر لهذا العام منصة للمختصين والعاملين في القطاع للوقوف على مبادرات الطاقة المتجددة، ومناقشة تحدياتها والحلول الممكنة للمستقبل".

وتأتي هذه الرعاية تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية لأوكسيدنتال عمان، وجزءاً من مبادرات التعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وهي كذلك مكملة لجهود أوكسيدنتال عُمان والتزامها على المدى الطويل بدعم البرامج التي من شأنها المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والتطوير المستدام، إلى جانب تعزيز الآثار الإيجابية المتوخاة على المجتمعات المحلية المجاورة لعمليات الشركة.

يشار إلى أن أوكسيدنتال عُمان شركة تابعة ومملوكة كلياً لشركة أوكسيدنتال، وهي شركة عالمية متخصصة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتعد واحدة من أكبر شركات النفط والغاز الأمريكية المرتكزة على القيمة السوقية للأسهم، وتعمل الشركة في الإنتاج بسلطنة عمان لأكثر من 30 عاماً، واستطاعات خلالها رفع مستويات الإنتاج والاحتياطات، وتفخر بكونها شريكاً للحكومة العُمانية في التنمية. وتعتبر أوكسيدنتال اليوم أكبر منتج مستقل للنفط في السلطنة، وترتكز عملياتها في شمال عمان وبشكلِ رئيسي في حقل صفا، وفي حقل مخيزنة وسط عمان. وحصلت الشركة في 2018م، على امتياز الاستكشاف والتنقيب في ثلاثة مربعات جديدة، لترفع بذلك من المساحة الإجمالية التي تعمل بها في عمان لأكثر من الضعف، ولتصل إلى 6 مليون فدان. وتلتزم أوكسيدنتال بصون البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمجتمعات المحلية المجاورة لعمليات الشركة، والحفاظ على معايير عالية في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع عملياتها بكافّة أرجاء العالم.

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