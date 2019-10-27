الأحد, 27 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

الأحد 27 أكتوبر 2019 11:53 ص بتوقيت مسقط

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن موج البحر سيكون هائج الموج يتراوح ما بين (3 إلى 5 ) متر على  سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع احتمال امتداد مياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع اقتراب مركز الإعصار  "كيار" من وسط بحر العرب، ومتوسط إلى هائج الموج (2-3) متر على سواحل بحر عمان.

وكانت "الأرصاد" قد أشارت إلى تطور "كيار" إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة بسرعة رياح تقدر بين (115-125) عقدة حول المركز، ويتحرك في الاتجاه الغربي/ الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب، حيث يبعد حالياً 1040 كم عن أقرب نقطة في السلطنة "رأس مدركة".

إلى ذلك قال خبير الأرصاد زاهر الشقصي إن الإعصار المداري "كيار" تطور بالفعل إل إعصار مداري من الدرجة الخامسة (وهي أقصى درجة في سلم الأعاصير)، ليكون ثاني أقوى إعصار من بعد جونو في بحر العرب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أكتوبر 2015

"الأرصاد": الحالة المدارية في بحر العرب تتحول إلى "إعصار" وتأثيراتها تبدأ على السلطنة غدا

المزيد

24 يونيو 2018

ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالسلطنة.. و"الأرصاد" تحذر

المزيد

20 أغسطس 2016

تعاون بين "الصحة" وخبراء دوليين في الأمواج فوق الصوتية لأمراض النساء والولادة

المزيد

27 أكتوبر 2019

"كيار" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

بدء التصويت في انتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"كيار" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وكيل "الإعلام" لـ"الرؤية": إعلان النتائج في الثامنة مساءً "رقم قياسي"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة