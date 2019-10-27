"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن موج البحر سيكون هائج الموج يتراوح ما بين (3 إلى 5 ) متر على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع احتمال امتداد مياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع اقتراب مركز الإعصار "كيار" من وسط بحر العرب، ومتوسط إلى هائج الموج (2-3) متر على سواحل بحر عمان.

وكانت "الأرصاد" قد أشارت إلى تطور "كيار" إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة بسرعة رياح تقدر بين (115-125) عقدة حول المركز، ويتحرك في الاتجاه الغربي/ الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب، حيث يبعد حالياً 1040 كم عن أقرب نقطة في السلطنة "رأس مدركة".

إلى ذلك قال خبير الأرصاد زاهر الشقصي إن الإعصار المداري "كيار" تطور بالفعل إل إعصار مداري من الدرجة الخامسة (وهي أقصى درجة في سلم الأعاصير)، ليكون ثاني أقوى إعصار من بعد جونو في بحر العرب.