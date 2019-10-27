لا تقدّم سفن عمرك للرهان (نبطي)

عبد الله سعود الحكماني| سلطنة عُمان
يا الهي / والزمن ما به ضمان
لو تبسّم لك وحطّك رمْش عين
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ياخذك كفّه الى اللا حنان
ويتعاظم في مساحاتك حنين
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لا تقدّم سفن عمرك للرهان
يبعد الشطآن ويضيع السفين
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ها انا واقف على بر الامان
من ليال ومن شهور ومن سنين
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للسعاده امتطي صهوة حصان
والاناسه ثوبها فوقي يزين
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ما دريت انّي هدف راس السنان
لين ما كبدي توسّطها السنين
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واستويت ابلا زمان ولا مكان
في حدودي ما تحرّك خطوتين
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كالحسافه من بعد فوت الاوان
احسب الايام والايام وين
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ما يفرّجني سوى صوت الاذان
ان سمعته من قلوب المسلمين
وامتثل له مثلما طوع البنان
ويتخالط مع سجودي دعوتين