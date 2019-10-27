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لا تقدّم سفن عمرك للرهان (نبطي)

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:28 ص بتوقيت مسقط

لا تقدّم سفن عمرك للرهان (نبطي)

 

عبد الله سعود الحكماني| سلطنة عُمان

 

يا الهي / والزمن ما به ضمان

لو تبسّم لك وحطّك رمْش عين

//

ياخذك  كفّه  الى  اللا   حنان

ويتعاظم في مساحاتك حنين

//

لا تقدّم  سفن عمرك  للرهان

يبعد الشطآن ويضيع السفين

//

ها انا  واقف على بر الامان

من ليال ومن شهور ومن سنين

//

للسعاده امتطي صهوة حصان

والاناسه  ثوبها  فوقي   يزين

//

ما دريت انّي هدف راس السنان

لين ما كبدي توسّطها  السنين

//

واستويت ابلا زمان ولا مكان

في حدودي ما تحرّك خطوتين

//

كالحسافه من بعد فوت الاوان

احسب الايام والايام وين

//

ما يفرّجني سوى صوت الاذان

ان سمعته من قلوب المسلمين

 

وامتثل له مثلما طوع البنان

ويتخالط مع سجودي دعوتين

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