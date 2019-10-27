لا تقدّم سفن عمرك للرهان (نبطي)

عبد الله سعود الحكماني| سلطنة عُمان

يا الهي / والزمن ما به ضمان

لو تبسّم لك وحطّك رمْش عين

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ياخذك كفّه الى اللا حنان

ويتعاظم في مساحاتك حنين

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لا تقدّم سفن عمرك للرهان

يبعد الشطآن ويضيع السفين

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ها انا واقف على بر الامان

من ليال ومن شهور ومن سنين

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للسعاده امتطي صهوة حصان

والاناسه ثوبها فوقي يزين

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ما دريت انّي هدف راس السنان

لين ما كبدي توسّطها السنين

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واستويت ابلا زمان ولا مكان

في حدودي ما تحرّك خطوتين

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كالحسافه من بعد فوت الاوان

احسب الايام والايام وين

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ما يفرّجني سوى صوت الاذان

ان سمعته من قلوب المسلمين

وامتثل له مثلما طوع البنان

ويتخالط مع سجودي دعوتين