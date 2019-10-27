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تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

الأحد 27 أكتوبر 2019 07:27 ص بتوقيت مسقط

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تطور الإعصار المداري "كيار" المتواجد شرق  بحر العرب، إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة بسرعة رياح تقدر بين (115-125) عقدة حول المركز، ويتحرك في الاتجاه الغربي/ الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب، حيث يبعد حالياً 1140 كم عن أقرب نقطة في السلطنة "رأس مدركة".

وقال خبراء أرصاد إن الإعصار المداري "كيار" تعمق ساعات قليلة من الدرجة الثانية إلى الثالثة والرابعة، وأن الظروف مهيئة ليتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الخامسة (وهي أقصى درجة في سلم الأعاصير"، وأنه لا يزال يتحرك قس اتجاه شمال غرب للغرب إلى وسط بحر العرب.

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