"بلومبرج": مزيد من التباطؤ لاقتصاد كوريا الجنوبية بسبب الحرب التجارية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نما الاقتصاد الكوري بوتيرة أبطأ في الربع الثالث، مما وضعه على الطريق الصحيح لأصغر توسع منذ الأزمة المالية العالمية، نتيجة للتأثيرات المتزايدة لحالة عدم اليقين التجاري على الاستثمار، بحسب ما ذكرت "بلومبرج".

وقال بنك كوريا في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، مقارنة مع تقديرات الاقتصاديين بنسبة 0.5%. وتوسع الاقتصاد بنسبة 2%، كما توقع استطلاع لوكالة بلومبرج الإخبارية.

وارتفعت الصادرات في هذا الربع، وتحسنت من الانخفاضات الحادة التي شوهدت في بداية العام، إلا أن أن طول أمد ضعف الصادرات والشكوك حول قوة النمو الشامل أثرت على الاستثمار. وتوفر المخاوف بشأن ضعف الاستثمار سببًا آخر لمواصلة الحكومة والبنك المركزي دعمها للاقتصاد.

نظرة قاتمة

في أعقاب تخفيض البنك المركزي الكوري لسعر الفائدة الأسبوع الماضي لدعم الأسعار والنمو، قال المحافظ لي جو يول إن آثار الحرب التجارية ستخفض على الأرجح النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.4 نقطة مئوية هذا العام.

وهذا يترك الاقتصاد بحاجة إلى تسارع حاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 للحيلولة دون تراجع النمو لأقل من 2%. وستكون هناك حاجة إلى توسع قدره 1% تقريبًا في الربع الأخير لتحقيق ذلك، مع احتمال نمو سنوي بنسبة 1.8%، وفقًا لما قاله تشو يونغ غو استراتيجي في شينيونج للأوراق المالية.

ويشير التحسن في الصادرات، الذي نما بنسبة 4.1% بالقيمة الحقيقية مقارنة بالربع الثاني، إلى أن الضعف في قطاع التكنولوجيا العالمي قد يكون أسوأ عما هو متوقع. ولاحظ بنك كوريا نموا في شحنات أشباه الموصلات والسيارات مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال تشو "هناك بعض علامات الانتعاش في الصادرات". وأضاف "لكن الحرب التجارية أثرت بشكل واضح على الشحنات وأدى هبوط الصادرات إلى تراجع الاستثمار في المنشآت".

التوسع في الاستثمار

وقال الرئيس الكوري مون جاي مؤخرا إن السياسة المالية التوسعية ضرورية خلال العام المقبل، بالنظر إلى "الوضع الخطير" للاقتصاد وسط انتشار الحمائية التجارية.

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أنه يتعين على البنك المركزي الاستمرار في ممارسة دوره في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من الإنفاق لدعم النمو والأسعار التي بدأت في الانخفاض في الآونة الأخيرة.

وقال لي سانج جاي كبير الاقتصاديين في شركة يوجين للاستثمار والأوراق المالية: "كوريا الجنوبية هي المكان الذي يؤكد فيه العالم تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي".

فالمشكلة بالنسبة لكوريا هي أنه نظرًا لأن اقتصادها الصغير منفتح تمامًا على الاتجاهات العالمية، فإن قوة السياسة المالية محدودة أكثر من غيرها من الاقتصادات الأقل اعتمادًا على التصدير.

وأضاف سانج جاي "تتزايد الاتجاهات الانكماشية بشكل مزمن ويواجه بنك كوريا خيارًا مثل البنوك المركزية العالمية الأخرى لتبني سياسة نقدية عدوانية".