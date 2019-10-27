وكيل "الإعلام" لـ"الرؤية": إعلان النتائج في الثامنة مساءً "رقم قياسي"

الرؤية - مدرين المكتومية

قال سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام في تصريح خاص لـ"الرؤية" إنّ المركز الإعلامي للانتخابات المقام في فندق جراند حياة مسقط، مجهز بأحدث وأفضل الوسائل التي تعين الصحفي والإعلامي على أداء مهمته لتغطية انتخابات الشورى 2019.

وأضاف أنّ نحو 70 إعلاميًا من الدول العربية الشقيقة وبعض البلدان الأجنبية الصديقة، يشاركون في تغطية هذه الانتخابات بكافة الوسائل الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى حضور صحفيين كبار ورؤساء تحرير من جمهورية مصر العربية للمشاركة في هذه المناسبة الكبرى. وأعرب الجابري عن أمله في أن تتواصل العملية الانتخابية خلال الفترة القانونية من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءً على أكمل وجه، وبحسب ما هو مخطط لها. وأثنى الجابري على العمل الدؤوب الذي قامت به- ولا تزال- الجهات المسؤولة عن الانتخابات على مدى أكثر من ثلاث سنوات، من أجل تنظيم عملية انتخابية يحتذى بها، مبينا أنّ المؤشرات كلها إيجابية والأمور دائمًا بفواتحها. وأكد أنّ نجاح افتتاح المركز الإعلامي ونجاح جمع هذا العدد من الصحفيين من داخل وخارج السلطنة دليل على أولى خطوات النجاح في هذه العملية الانتخابية. وأعرب الجابري عن أمله في أن يتحقق الكثير من النتائج الإيجابية، سواء من حيث أعداد المشاركين في الانتخابات، أو من حيث الكفاءات التي ستحقق الفوز.

وقال الجابري إنّ من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في حدود الثامنة من مساء اليوم الأحد، وهو توقيت يبشر بتسجيل رقم قياسي من خلال إعلان النتائج بعد ساعة واحدة من غلق أجهزة التصويت، وذلك بفضل ما أتاحته التقنيات الحديثة من تطور غير مسبوق.

واختتم سعادته التصريح قائلا: "الكلمة التي أود قولها ونقولها دائما.. علينا أن نضع عمان في الأمام، ورغم أنّ الإنسان قد يعتمد على عاطفته فيما يتعلق بترشيح مرشح ما من أحد أقاربه، إلا أنّ ذلك لا يجب أن يمثل قاعدة عامة، ولذلك يكون معيار التصويت هو الكفاءة والقدرة على إنجاز العمل الوطني المنوط بعضو مجلس الشورى المرتقب".