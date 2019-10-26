110 مراكز انتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين والناخبات للتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى 2019

◄ الحجري: نجاح العملية الانتخابية يتحقق بتعاون الجميع

◄ نُثمّن حرص المواطن على اتباع الإرشادات

◄ إجراء قرعة بين المرشحين المتساوين في عدد الأصوات

مسقط - العمانية

أكّدت وزارة الداخلية أمس أنّ جميع المراكز الانتخابية في ولايات السلطنة وعددها 110 مراكز أصبحت جاهزة بشكل كامل لبدء الناخبين في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد 27 من أكتوبر التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وقال سالم بن حميد الحجري المستشار بمكتب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن "جميع أعضاء لجان التنظيم والتصويت والفرز في جميع تلك الولايات تواجدوا منذ صباح أمس السبت وأمس الأول الجمعة في المراكز الانتخابية للتأكد من جاهزية تلك المراكز، وانتهت لجان التنظيم والتصويت من وضع اللافتات الإرشادية التي تنظم دخول وخروج الناخبين وترقيم القاعات وتحديد مواقف السيّارات وغيرها من الإجراءات التنظيمية التي تسهل العملية الانتخابية". وأكّد أنّ "العملية الانتخابية حق لكل مواطن مسجل في السجل الانتخابي ومن حقه أن يمارس هذا المكتسب بكل شفافية وحرية ووزارة الداخلية اختارت في هذه الفترة الانتخابية شعار "صوتك أمانة" أي أنه من خلال ممارسة الناخب لحقه الانتخابي واختياره لمرشحه سوف يساهم في تنمية وازدهار بلده سلطنة عمان".

ودعا جميع الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد لاختيار مرشحيهم الذين يرون فيهم "الكفاءة والمقدرة لإدارة دفة العمل من خلال مجلس الشورى للفترة القادمة". وأكد أنّ "نجاح العملية الانتخابية يتحقق بتعاون جميع الإخوة الناخبين مع لجان التنظيم وتقيّدهم بالإرشادات والقوانين والأنظمة خاصة في أوقات الذروة"، وأعرب عن أمله في "أن يكون الناخب كما عودنا في الفترات الانتخابية السابقة مثالا يُحتذى به في اتباع الإرشادات المنظمة للمراكز الانتخابية كل في مركزه الانتخابي، وسوف يجدون أعضاء اللجان المعنيين في استقبالهم وتسهيل الأمر عليهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بكل سسهولة ويسر وبما يمكن اللجان التنظيمية من أداء الأدوار المنوطة بها لتحقيق النجاح للعملية الانتخابية " مشيرًا إلى أنّ لجان التنظيم خصصت صالات انتظار مريحة في المراكز الانتخابية في حالات الازدحام وتم تسهيل كافة الإجراءات في تلك المراكز. وأشاد الحجري بالدور الذي يقوم به الناخب، والذي يتماشى دائما مع الأنظمة والتجهيزات الجديدة والمتواصلة التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي تفعل مع كل فترة انتخابية خاصة في الجوانب التقنية".

وأوضح أنّه "تمّ خلال اليومين الماضيين تركيب وتجهيز وتشغيل أجهزة التصويت الإلكتروني في جميع المراكز الانتخابية وتنفيذ عملية تفعيل تجريبي لتلك الأجهزة، حيث إنّه سيتم الانتهاء من تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في تمام الساعة السادسة صباحًا بإجراء عدة خطوات من بينها أنه سيتم التحقق من خلو جهاز التصويت الإلكتروني من أي أصوات، وذلك من خلال التقرير على الشاشة في الجهاز "صوتك"، بإثبات حضور من حضر من المرشحين أو من ينوب عنهم قانونيا أو الناخبين، على أن يتم أخذ صور عن بطاقاتهم الشخصية والوكالات القانونية عبر تطبيق اللجان من قبل رئيس أو مساعد لجنة التصويت، واعتماد المحضر إلكترونيا لفتح أجهزة التصويت الإلكتروني قبل بدء التصويت من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز أو مساعديهم، وبذلك يكون جهاز التصويت الإلكتروني قد تم تفعيله وأصبح جاهزا لاستقبال الناخبين في الساعة السابعة صباحا".

وأضاف أنّه فيما يتعلق بإنهاء التصويت، فسيتم في تمام الساعة 7 مساء إغلاق أجهزة التصويت الإلكتروني "صوتك" في المركز الانتخابي تباعا حتى يتم إغلاقها جميعا، كما سيتم من بين الخطوات التي سيتم اتخاذها اعتماد محضر إغلاق أجهزة التصويت إلكترونيا بعد إنهاء التصويت، ووضع استمارات التصويت الإلكتروني المطبوعة عبر الجهاز بعد إخراجها من الجهاز في أظرف أمنية مخصصة لذلك الغرض وتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز أو مساعده، ورفع محضر عن سير عملية التصويت من قبل رئيس لجنة التصويت إلى رئيس لجنة الانتخابات بالولاية".

وحول عمليّة الفرز قال الحجري إنّها "ستتم بعد التأكد من عدد أجهزة التصويت الإلكتروني حسب توزيع المراكز الانتخابية بالولاية، والتأكد من عدد أجهزة التصويت الإلكتروني التي تمّ إغلاقها بكل مركز انتخابي ومن استلام استمارات التصويت الإلكتروني التي تمت حسب مراكز الانتخاب بالولاية تم إغلاقها بكل مركز انتخابي، والتأكد أيضا من حضور رئيس لجنة الانتخابات بالولاية والمرشحين أو من ينوب عنهم، واعتماد المحضر إلكترونيا لعملية تسليم واستلام استمارات التصويت بين رئيس لجنة الفرز ورئيس لجنة الانتخابات بالولاية، ثمّ البدء في عملية الفرز بعد التأكد بأنّه لا يوجد في قاعة الفرز سوى رئيس لجنة الفرز في الولاية".

وأضاف أنه "سيتم اعتماد النتائج الأولية للفرز في حالة عدم وجود تساوٍ لعدد الأصوات بين المرشحين والتي تتطلب إجراء قرعة بين المرشحين المتساوين في عدد الأصوات وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخابات قبل اعتماد النتائج الأولية للفرز، ثم سيتم رفع نتائج الفرز الأولية إلى رئيس لجنة الانتخابات بالولاية الذي يقوم بدوره برفع نتائج الفرز الأوليّة الى رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات، ثم رفع محضر سير عملية الفرز الى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية.

القوائم النهائية

وأوضحت القوائم النهائية للسجل الانتخابي للفترة التاسعة قيد 713335 ناخبًا من بينهم 375801 من الذكور و337534 من الإناث، مقارنة بـ611 ألفا و907 ناخبين مقيدين في السجل الانتخابي في الفترة الثامنة، من بينهم 331 ألفا و 757 ناخبا و280 ألفا و150 ناخبة، وارتفع عدد المرشحين في الفترة التاسعة إلى 637 مرشحا من بينهم 597 رجلا و 40 امرأة مقارنة بـ 590 مرشحا في الفترة الثامنة منهم 570 رجلا و20 امرأة.

وشكّل الناخبون في محافظة شمال الباطنة أكبر عدد في قوائم السجل الانتخابي للفترة التاسعة حيث بلغ عددهم 144 ألفا و719 ناخبا، تليها محافظة مسقط وبلغ عدد الناخبين فيها 102 ألف و104 ناخبين، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد ناخبين بلغ 90 ألفا 731 ناخبا، فمحافظة الداخلية بعدد 81 ألفا 727 ناخبا، ثم محافظة ظفار بعدد 80 ألفا و658 ناخبا، وجاءت محافظة جنوب الشرقية سادسا في عدد الناخبين حيث بلغ عددهم 73 ألفا و715، وفي محافظة شمال الشرقية بلغ عدد الناخبين 61 ألفا و485 ناخبا، ثم محافظة الظاهرة بعدد 38 ألفا و407 ناخبين، فمحافظة البريمي بعدد 15954 ناخبا، فمحافظة الوسطى بعدد 12241 ناخبا، وأخيرا محافظة مسندم بعدد 12241 ناخبا. وفيما يتعلق بعدد المرشحين جاءت محافظة ظفار (عشر ولايات) أولا بعدد 121 مرشحا من بينهم امرأة واحدة في ولاية المزيونة، و83 مرشحا في محافظة مسقط (6 ولايات) من بينهم 20 امرأة، و68 مرشحا في محافظة الداخلية (8 ولايات) من بينهم 6 نساء، وفي محافظة البريمي (3 ولايات) بلغ عدد المرشحين 20 مرشحا من بينهم مرشحتان، و63 مرشحا في محافة شمال الباطنة (6 ولايات) من بينهم 3 نساء، فيما بلغ عدد المرشحين في محافظة جنوب الباطنة (6 ولايات) 59 مرشحا من بينهم 3 نساء، و55 مرشحا في محافظة جنوب الشرقية (5 ولايات) من بينهم امرأتان، و40 مرشحا في محافظة شمال الشرقية (6 ولايات) من بينهم امرأة واحدة في ولاية إبراء، و31 مرشحا في محافظة الظاهرة (3 ولايات) من بينهم امرأتان، فيما لم تسجل محافظتا مسندم (4 ولايات) والوسطى (4 ولايات) اي عدد من المرشحات وبلغ عدد المرشحين في محافظة مسندم 22 رجلا و35 رجلا في محافظة الوسطى.

من جهة أخرى، أعدت اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة خطة متكاملة لتنفيذ نقل مباشر إذاعي وتلفزيوني ليوم التصويت من كافة المراكز الانتخابية الـ110 بولايات السلطنة ينفذ لأول مرة بهذا المستوى؛ حرصا منها على مواكبة هذا الحدث الوطني المهم وإبراز تفاعل المواطنين معه ونقل صورة حية تؤكد شفافية الانتخابات.

وتم تجهيز حوالي 100 فريق إذاعي وتلفزيوني من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ستنتشر في كافة ولايات السلطنة تضم تجهيزات بشرية وفنية وتشغيلية وهندسية لتغطية يوم التصويت، حيث سيبدأ تلفزيون سلطنة عمان بقناتيه العامة وعمان مباشر وإذاعة سلطنة عمان بقناتيها العامة والشباب ببث مباشر من جميع المراكز الانتخابية بكافة ولايات السلطنة في يوم التصويت ابتداءً من الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم وإلى نهاية إعلان جميع نتائج الانتخابات في جميع الولايات. كما سيكون هناك نقل مباشر في آن واحد على شاشتي القناة العامة وقناة عمان مباشر التلفزيونيتين من خلال 11 نافذة على الشاشة للحظة افتتاح وإغلاق أجهزة التصويت من 11 مركزا انتخابيا في محافظات السلطنة الإحدى عشرة، كما سيقام أستوديو إذاعي وتلفزيوني رئيسي بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واستوديو رئيسي بمقر وزارة الداخلية واستوديو آخر بمبنى الإذاعة والتلفزيون بصلالة واستوديو في المركز الإعلامي بفندق جراند حياة وذلك للبرامج المباشرة والربط الموحد، وسيتاح كذلك استوديو للقنوات التلفزيونية العربية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية للانتخابات للربط المباشر مع قنواتهم.

وتمّ تجهيز مركز إعلامي بفندق جراند حياة مسقط خصص لتوفير الخدمات الإعلامية للصحفيين والإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية المقروءة والسمعية والمرئية والإلكترونية، والمراسلين الصحفيين من خارج السلطنة الذين يبلغ عددهم حوالي 70 صحفيًا وإعلاميًا يمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وزود المركز بكافة الاجهزة والتسهيلات التي تخدم الإعلام المحلي والخارجي وتيسر للصحفيين والإعلاميين أداء مهام عملهم وتوفر لهم متابعة مباشرة للعملية الانتخابية. كما يوفر المركز مختلف المطبوعات والكتيبات والمطويات التعريفية المتعلقة بالسلطنة ومنجزات عهد النهضة المباركة ومسيرة الشورى فيها والقوانين والإجراءات المتعلقة بالانتخابات، كما ستقوم اللجنة الإعلامية للانتخابات بتزويد الإعلاميين والصحفيين الموجودين بالمركز بالبيانات والصور، ووضع برنامج لمراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لزيارة المراكز الانتخابية في ولايات السلطنة لتغطية إجراءات التصويت والمشاهدة عن قرب والتعرف على التقنيات الحديثة التي وفرتها وزارة الداخلية في انتخابات الفترة التاسعة لتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين.