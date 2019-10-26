"بريكست": اتفاق على تأجيل خروج بريطانيا.. وخلاف حول المهلة الجديدة

لندن - رويترز

قال وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيدج أمس إن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تأجيل خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر لكنهم لم يتفقوا بعد على المهلة الجديدة.

وقال رينكيفيد: "هناك اتفاق بالإجماع على أننا بحاجة إلى تمديد مناقشة بريكست. وهناك نقاش كبير حول ما هو أفضل موعد نهائي". وأضاف أنه يتوقع أن يتخذ سفراء الاتحاد الأوروبي قرارا بحلول يوم الإثنين أو الثلاثاء وأنه لا يرى حاجة لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية.

وأرجأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى مطلع الأسبوع قرارا حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست، بسبب عدم اتفاقهم على مدة التمديد، وسط حالة من الغموض حول إذا ما كان البرلمان البريطاني سيقرر إجراء انتخابات عامة أم لا.

وجاء القرار بعدما أقر زير المالية البريطاني ساجيد جاويد بأن الحكومة لا يمكنها التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الخميس المقبل. واضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تقديم طلب لبروكسل، وفقا لقانون ملزم، لتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، بعد الموعد المقرر سلفا، وهو الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

ومن المفترض أن يقرر البرلمان البريطاني يوم الإثنين المقبل ما إذا كان سيجري انتخابات مبكرة أم لا.

وأعرب جونسون عن رغبته في تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر، في حال وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 31 يناير.

لكنّه يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان من أجل الموافقة على إجراء انتخابات، فيما لا تزال المعارضة البريطانية منقسمة ويريد بعضها تنظيم استفتاء ثان على بريكست برمته.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في مقابلة لقناة "أي تي في" لجونسون "اسحب بريكست من دون اتفاق من الطاولة وحزب العمال سيدعم بكل تأكيد إجراء انتخابات"، مشيرا إلى أنّه يجب ضمان تأجيل طويل قبل التوجه لصناديق الاقتراع. وأضاف "إذا جاء رئيس الوزراء إلى البرلمان يوم الاثنين وأكد بأنه سيحرص على عدم وجود أي انهيار- لأن صفقته تتضمن إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إذا جاء يوم الاثنين وقال هذا الأمر، فأنا موافق". ومن جهته، قال جونسون إن "خياره المفضل هو تأجيل قصير الأمد للبريكست أي إلى 15 أو 30 نوفمبر ". وحض جونسون بعد اجتماع بروكسل كوربين للتصويت لصالح اجراء انتخابات مبكرة. وأردف " لن يصدق أحد أن حزب العمال سيسمح حقاً بالبريكست ما لم يكن هناك موعد نهائي لإجراء انتخابات في 12 ديسمبر ".

وكانت الحكومة هددت الخميس بوقف جميع أعمال مجلس العموم باستثناء الأعمال الأساسية إذا رفض البرلمان التصويت على الانتخابات.

ومع ذلك، قال متحدث باسم داوننغ ستريت إن هذا لن ينطبق إلا على تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلا فسيواصل رئيس الوزراء متابعة أجندته الداخلية "الديناميكية والطموحة" بكل قوة "حتى إذا لم يصوت النواب على الانتخابات".