غدًا.. التربية والتعليم تنظم المؤتمر الصحفي لمهرجان عُمان للعلوم 2019

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة التربية والتعليم، غدا الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان عُمان للعلوم (2019)، بحضور المؤسسات الإعلامية بالسلطنة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وسيتم خلال المؤتمر الحديث حول فعاليات المهرجان في نسخته الثانية الذي سينطلق في 4 نوفمبر ويستمر لمدة خمسة أيام، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"، ويشارك فيه إلى جانب وزارة التربية والتعليم العديد من المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والأهلية والعسكرية والتعليمية من داخل السلطنة وخارجها.

ويهدف مهرجان عُمان للعلوم إلى التعريف ببرنامج التنمية المعرفية في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية، وهو برنامج وطني يُسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وتأطير جهود المعلمين في تنمية مدارك هؤلاء الطلبة وتشجيعهم على البحث والاستقصاء والتفكير العلمي المنظم، وتنمية ملكات الابتكار لديهم، وتطبيق المعرفة التي يتعلمونها في حياتهم اليومية، من خلال اختبارات ومسابقات ومشاريع في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية.