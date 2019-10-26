السبت, 26 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

غدًا.. التربية والتعليم تنظم المؤتمر الصحفي لمهرجان عُمان للعلوم 2019

السبت 26 أكتوبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة التربية والتعليم، غدا الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان عُمان للعلوم (2019)، بحضور المؤسسات الإعلامية بالسلطنة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وسيتم خلال المؤتمر الحديث حول فعاليات المهرجان في نسخته الثانية الذي سينطلق في 4 نوفمبر ويستمر لمدة خمسة أيام، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"، ويشارك فيه إلى جانب وزارة التربية والتعليم العديد من المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والأهلية والعسكرية والتعليمية من داخل السلطنة وخارجها.

ويهدف مهرجان عُمان للعلوم إلى التعريف ببرنامج التنمية المعرفية في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية، وهو برنامج وطني يُسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وتأطير جهود المعلمين في تنمية مدارك هؤلاء الطلبة وتشجيعهم على البحث والاستقصاء والتفكير العلمي المنظم، وتنمية ملكات الابتكار لديهم، وتطبيق المعرفة التي يتعلمونها في حياتهم اليومية، من خلال اختبارات ومسابقات ومشاريع في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يونيو 2019

"التربية" تسلط الضوء على الرؤية العلمية لمهرجان "عمان للعلوم 2019"

المزيد

14 أكتوبر 2017

التربية والتعليم تواصل استعدادها وأكثر من 300 فعالية متنوعة في مهرجان عمان للعلوم

المزيد

21 يوليو 2019

مناقشة الدليل الإعلامي لمهرجان "عمان للعلوم 2019"

المزيد

08 يناير 2019

اليوم .."التربية" والتعليم تنظم لقاء تعريفيا بمهرجان عُمان للعلوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مظلمة "أبو الـ 4 أبناء".. بعد 13 عاماً من العمل استغنت الشركة عني بحجة "غير لائق"

المحليات - أخبار

"الشيبانية" تفتتح السينما التعليمية سباعية الأبعاد بمركز العلوم والتكنولوجيا بـ"نزوى"

المحليات - تعليم

السلطنة تفوز بالمركزين الأول والثاني في معرض القاهرة للابتكار

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

السيطرة على حريق مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بالغبرة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة