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يتضمن حلقات عمل يقدمها خبراء محليون ودوليون لأكثر من 500 مشارك مسجل

"إثراء" تدشن أسبوع الصادرات العمانية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض

السبت 26 أكتوبر 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

"إثراء" تدشن أسبوع الصادرات العمانية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض

 

مسقط – العمانية

تدشّن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" اليوم "أسبوع الصادرات العُمانيّة" في نسخته الثانية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة.

ويهدف أسبوع الصادرات العُمانيّة الذي يستمر لخمسة أيام إلى تعزيز الوعي بأهمية التصدير ودوره في دعم وتطوير المنتجات العُمانية غير النفطية وبأساسيات التصدير وإجراءاته وبالصعوبات والتحديات التي تواجه المصدر العُماني اليوم.

وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشيّة المديرة العامّة للاستثمار والصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" إن عملية التصدير تعد خطوة مهمة للشركات بأنواعها لرفع نسب مبيعاتها وتقليل حجم الاعتماد على قاعدة المستهلكين المحليين وتعزيز نموها بصورة أسرع وتأكيد حضورها في الأسواق الدولية ودفعها إلى الاهتمام بتطوير منتجاتها لمنحها ميزة تنافسية وجذبها كوادر متنوعة ومتعددة المواهب.

وأضافت المديرة العامّة للاستثمار والصادرات بـ "إثراء" أن الأسبوع يعد محطة تعريفية وعملية جيدة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم وتجاوز كل العقبات المحتملة في عمليّة التصدير وتحقيق عائد أكبر وقاعدة أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم.

ويتضمن الأسبوع إقامة حلقات عمل يقدمها خبراء دوليون ومحليون لأكثر من 500 مشارك مسجل حتى الآن، وتستعرض أساسيات الوصول إلى الأسواق الدولية وأهمية تصميم المنتج وتعبئته وتأثير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في بناء العلامة التجارية الدولية إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالتحديات والفرص في مجال التصدير.

 

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