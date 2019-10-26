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البنك الوطني يحتفل مع موظفاته بيوم المرأة العُمانية

السبت 26 أكتوبر 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

البنك الوطني يحتفل مع موظفاته بيوم المرأة العُمانية

 

مسقط - الرؤية

 

نظّم البنك الوطني العُماني احتفالاً بحضور موظفاته وعددٍ من طالبات الجامعات والكليات بمُناسبة يوم المرأة العمانية، وشمل برنامج الاحتفال الذي أقيم في فريزر سويتس مسقط حلقتي عمل تفاعليتين للمشاركات، وسلطت فقرات الاحتفال الضوء على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في القطاع المالي ومساهماتها القيّمة في تقدم وازدهار السلطنة بشكل عام.

ويضع البنك الوطني العُماني تمكين المرأة في مقدمة أولوياته ويلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وقد أطلق البنك في 2016 مبادرة "نساء البنك الوطني العُماني" التي تضمنت الكثير من البرامج والجلسات التدريبية التي تهدف إلى تطوير القيادات النسائية داخل البنك وخارجه، ويُعد تقلد السيدة روان بنت أحمد آل سعيد لمنصب رئيسة مجلس إدارة البنك، إضافة إلى عددٍ من النساء في الإدارة العليا ومجلس الإدارة، أفضل مثال على إيمان البنك بمهارات المرأة العُمانية وقدرتها على قيادة أبرز المؤسسات والشركات، وتبلغ نسبة النساء الموظفات بالبنك الوطني العماني 40% من العدد الإجمالي للموظفين بالبنك.

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