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40% خصما من "بريد عُمان" على البعائث الدولية العاجلة

السبت 26 أكتوبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

40% خصما من "بريد عُمان" على البعائث الدولية العاجلة

 

مسقط – الرؤية

تقدم بريد عُمان، إحدى شركات مجموعة أسياد، خصما يصل إلى 40% على خدمة البريد العاجل للبعائث الدولية لتلبية متطلبات الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات من مختلف الأحجام، ومن ضمن قائمة الدول الـ 63 التي تصل إليها خدمات بريد عُمان في أنحاء العالم، يتوفر العرض لـ 24 دولة فقط.

وأصبح بإمكان العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة زيارة أحد فروع الشركة الـ 83 المنتشرة في مختلف أرجاء السلطنة والاستفادة من الخصم الذي يأتي في إطار استراتيجية بريد عُمان التي تركز في المقام الأول على العملاء والمساهمة بدورٍ فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسلطنة.

وقال أحمد العامري، مدير دائرة البريد العاجل في شركة بريد عُمان: نبذل جهوداً دؤوبة ومتواصلة لتطبيق واتباع أفضل الممارسات والمعايير في كل ما نقدمه لعملائنا من خدمات. وجاءت خدمة البريد العاجل ضمن سعينا لتلبية متطلبات عملائنا من الأفراد أو الشركات على حدٍ سواء. ونضع نصب أعيننا تزويدهم بخدمات تنافسية ومبتكرة تجعل من تجربة البعائث الدولية العاجلة أكثر سهولة تنال رضاهم بمستوى غير مسبوق من التميُز.

وتواصل بريد عُمان استثماراتها الرامية إلى تطوير خدمة البريد العاجل عبر استخدام أحدث التقنيات التي تعزز من كفاءتها وتزود العملاء بمزايا جديدة تفي بتوقعاتهم. وتطبق الشركة استراتيجيتها التنموية التي وضعتها تحت شعار "قيادة التحول نحو التميز المؤسسي" والتي تتماشى مع الاستراتيجية اللوجستية الوطنية الموضوعة من أجل ترسيخ مكانة السلطنة كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ويعد البريد العاجل أحد أكثر خدمات شركة بريد عُمان الموثوقة التي تحظى بقبول كبيرٍ من قبل العملاء وشهدت الكثير من التطورات والتحسينات بما في ذلك أساليب التوصيل التي باتت تشمل التوصيل للمنازل ونقاط الاستلام على الصعيد المحلي. وتواصل الشركة تعزيز عملياتها الخاصة بخدمات البريد وتطوير شبكتها اللوجستية ورقعة انتشارها العالمية.

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