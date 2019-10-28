3 جوائز لموظفي "قصر البستان" من "هوتيلر ميدل إيست"

مسقط – الرؤية

فاز فريق عمل فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون بثلاث جوائز مرموقة ضمن حفل توزيع جوائز "هوتيلر ميدل إيست" لعام 2019 الذي أُقيم في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي. وحصلت كاترين هيرز، المدير العام للفندق، على جائزة "أفضل مدير عام في 2019"، بينما حصد مختار المسكري، مدير دائرة تفادي الخسائر جائزة "شخصية العام في مجال الأمن والسلامة"، ومنيرل إسلام، مسؤول التشجير، على لقب "بطل العام".

وفي النسخة السنوية الرابعة عشر من جوائز "هوتيلر ميدل إيست"، تم ترشيح الفائزين من قبل زملائهم ومن ثم تم اختيارهم بواسطة لجنة تحكيم مستقلة. وجاء التكريم تقديرا لجهودهم للارتقاء بمعايير الخدمة في جميع مرافق الفندق ابتداءً من مديري خدمات غسيل الملابس، والطهاة، وخبراء التسويق، ووصولاً إلى موظفي الاستقبال ومحترفي السبا والمهندسين. وقالت كاترين هيرز، مدير عام فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون: نفتخر بالجوائز التي حصدناها من مجلة "هوتيلر ميدل إيست" لعام 2019 والتي تحتفي بإنجازات فريق عملنا من السيدات والسادة الذين يعملون خلف الكواليس ويشكلون العمود الفقري لنجاح قطاع الضيافة. وتعد هذه الجوائز إضافة قيمة إلى سجلنا الحافل بالإنجازات ودافع لنرسخ مكانة السلطنة كوجهة سياحية عالمية ونؤكد أنَّ فندق قصر البستان، ريتز كارلتون هو الملاذ المثالي للمسافرين والضيوف.