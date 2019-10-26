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بالفيديو .. هواوي تدخل عالم السيارات من بوابة ( G5)

السبت 26 أكتوبر 2019 05:51 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. هواوي تدخل عالم السيارات من بوابة ( G5)

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن تطوير تقنيات جديدة سيتم الاستعانة بها في أنظمة السيارات ذاتية القيادة.

وعلى هامش مؤتمر بكين المخصص لتقنيات السيارات ذاتية القيادة، قال مسؤولون في "هواوي" إن الإلكترونيات التي تعمل شركتهم على تطويرها ستعتمد على تقنيات 5G، لصنع رادارات متطورة ستكون داخل السيارات.

وتعمل الشركة على تطوير رادارات بالموجات الكهروصوتية، ورادارات ليزرية، ورادارات للموجات الميليمترية، حيث ستمكن هذه التقنيات المهندسين من توجيه السيارة بشكل مستقل تماما وبدون الاستعانة بالعنصر البشري.

ويرى الخبراء أن الاعتماد على هذه التقنيات سيزيد من سرعة نقل البيانات في تقنيات سيارات المستقبل، وسيزيد من أمان أنظمة القيادة الذاتية فيها.

يذكر أن "هواوي" تعتبر من رواد تطوير تقنيات 5G، وكانت من أولى الشركات التي طرحت هذه التقنية في هواتفها.

 

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