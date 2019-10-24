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تأكيدا لما نشرته "الرؤية" قبل أيام

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

الخميس 24 أكتوبر 2019 11:18 ص بتوقيت مسقط

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

مسقط- الرؤية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد والأحوال الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني التقرير رقم (1)، والخاص بالحالة الجوية في بحر العرب، حيث أظهرت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشكل منخفض مداري شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية، اليوم الخميس، وتقدر سرعة الرياح المتوسطة حول المركز 17- 27 عقدة، ويتمركز على خط عرض 16 درجة شمال، وخط طول 70 درجة شرق، ويبعد عن السواحل الهندية 200 كيلومتر، فيما يبعد عن أقرب نقطة لسواحل السلطنة (وهي رأس مدركة) حوالي 1400 كيلومتر.

ويأتي البيان تصديقا لما نشرته "الرؤية" قبل أيام عن تشكل حالة جوية في بحر العرب، ومن المحتمل امتداد تأثيرها على سواحل السلطنة خلال الأيام المقبلة؛ حيث توقع النموذج الأمريكي المختص في الطقس والتنبؤات الجوية، بحدوث حالة مدارية في بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وبحسب بيان الأرصاد الصادر صباح الخميس، فإن خرائط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الشرق نحو السواحل الهندية مع احتمالية تعمقه إلى منخفض مداري عميق، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، كما تشير التنبؤات العددية إلى احتمال تحركه غربا باتجاه وسط العرب.

وذكر البيان أنه "لا توجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة" خلال الأربعة أيام المقبلة.

وأضاف البيان أن المختصين بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يواصلون تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.



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