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لماذا نعيد سيرة الأخطاء؟!

الخميس 24 أكتوبر 2019 09:29 ص بتوقيت مسقط

لماذا نعيد سيرة الأخطاء؟!

 

سوسن الغزالي| ألمانيا

 

تعال نتحدث عن كل شيء ..إلاك!!

في الأوقات التي تبدو فيها الأشياء بأفضل حال

يحدث خلل ما فيغير مجرى الحكاية

أسأل مثلًا ..

ماذا لو لم يقتل – جدي -  تقدير طبي خاطىء

ليترك حقلا كاملا يبكي حرقة البذور

 

ماذا لو أن جدتي كانت أكثر إيمانا ولم تمانع

إرسال ابنتها الوحيدة في بعثة تعليمية إلى الأزهر !.

فلربما وحدت بلدين حكمة الإيمان

 

ماذا لو لم يتحمس كثيرا لحزبه

الذي انقسم إلى عدوين -

أبي -

وبقي مدير المدرسة الوحيدة

ومدرب فريق الفتيات لكرة الطائرة !

 

ماذا لو أن رجل الشمال لم يلتقِ أخي

ليصير زوجي قبل أن أنهي عامي الدراسي

واكتفى بالغزل على طول الطريق

 

ماذا لو لم أطالب  ابني أن يكمل حلمي

ليقيني الخاص أنه الأفضل

وأبقيت أخطائي خارج تاريخه !

لماذا نعيد سيرة الأخطاء

ونردد بعدها: "هكذا شاءت الأقدار!"

"كل شيء يمكن أن يكون شيئًا آخر وسيحمل نفس الأهمية"

 

لماذا  انا وانت  نشبه جدتي

نخاف كثيرا !

ونثق  قليلا!

و نكتب سيرا ذاتية

خالية من ذواتنا ..!!

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