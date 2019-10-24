سهام الدغاري | ليبيا

(1)

في ذلك الربيع البعيد جداً

كنت هناك

أرتع وقطيع من الأمنيات السمينة

أُقيم علاقة حميمية معها

فتنمو في أحشائي الكثير من الأحلام المنتفخة

أقف على قارعة اليقين

بأن فراغات الروح السحيقة ستكتظ بالكثير من النور

وبأني سأسير في دروب تفضي لمنبع نهر ساكن

حيث لاهبوب

لا ندوب

لا جروح

لا قروح

فقط الماء يغني لمواسم الفراشات

وأسراب الأسماك تمارس طقوس أعراسها

في ذلك الربيع البعيد جداً

كنت هناك...

***

(2)

لأجلنا

يجب أن نتخلى عن كل الأشياء التي تهمنا

نتوقف عن حساب الوقت والمسافة

نعيش الاكتمال كُلٍ بمفرده

ونبتسم لخواء الفكرة

يجب أن نخرج من الحكاية عراةً

حفاةً خفافًا

نطفو على وجه الذكرى

في انتظار موجة تلقي بنا خارج التفاصيل

نقبع في هدوء الزاويا

كما ريشة تهوى السقوط

نتجرد من كل خصام ووئام

نفرغ كؤوسنا من الحب والحرب

نعتذر عن كل سفاهة اقترفناها

نلعن القوة والثبات

نعانق الهزيمة تلو الهزيمة

وعند المساء

نسكب الكثير من دموع الانتصار

ثم نرقص مع المطر

حتى آخر السكون

لأجلنا فقط.