فناجِينُ الأحزان

بديع الزمان السلطان| اليمن
كاليَاءِ أكتُبُني كالميمِ والنُّوْنِ !!
كنكهةِ البُّنِّ تجري في شراييني
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كسُمْرَةِ الكادِحينَ السُّمْرِ في وطني
كلَثْغَةِ الطِّفْلِ بينَ التُّوْتِ والتِّيْنِ
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كلَهْفَةِ الجائعينَ الوَاقفينَ على
مخابزِ الوَهْمِ مِنْ حِينٍ إلى حِيْنِ
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كالليلِ يجمعُ أشواقي ويفرِدُها
ويطفِئُ النّجمةَ الأولى ويُغرِيني
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كأَنّني اليَمَنُ الدّامي وضِحكَتُهُ
تصطَفُّ في كبدي كُلُّ السَّكاكِينِ
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أنا أصالةُ هذا البُنِّ طِينتُهُ
وعطرُهُ المُنتشي بينَ البساتينِ
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الله .. كم تعشقُ الأقطارُ نكهتَهُ
وتشتهي ريحهُ كلّ الطّواحينِ
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"صنعاءُ "يا أُمَّ أحزاني وربّتَها
إنّي أحبّكِ حُبّاً غيرَ ممنونِ
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لي قهوةٌ وكؤوسٌ حين أشربُها
تفوحُ في رئتي مثل الرّياحينِ
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ولي فناجينُ أحزاني أقاسِمُها
قصائدي وأغنّي مثل مجنونِ
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حُزني الدّمشقيُّ لم تذبلْ مشاتلُهُ
ولم يزلْ أخضراً جُرحي الفلسطينيْ
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مُغَرَّبٌ غُربَةَ الشّامِ / العِراقِ فذي
منافذي أُغلِقَتْ يا صاحبي دُوْنِي
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" تأشيرتي " لم تُؤَمِّنْ لي الوصولَ فهل
تأشيرةٌ غيرها يا ربِّ تُدنيني ؟!
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للآنِ منتظرٌ قبلَ الحدودِ معي
رسائلي ومعي فيها عناويني
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ما بينَ " نِيْلِ "مَواويلي و " دَجْلَتِها"
غرسْتُ شتلةَ " ليمونٍ وزيتونِ "
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كم تؤلمُ الشّاعرَ الإنسانَ في بلدي
هذي المعاركُ بينَ الماءِ والطّينِ
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وكم يُجَرِّحُ قلبي حينَ يلمحُني
مُضَرَّجًا وَجْهُ " بغدادٍ وعفرينِ "
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غدًا ستُغلِقُ هذي الحَربُ ساحتَها
وأمرُ ربّكِ بينَ الكافِ والنُّونِ !!