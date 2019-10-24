الخميس, 24 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

فناجِينُ الأحزان

الخميس 24 أكتوبر 2019 09:26 ص بتوقيت مسقط

فناجِينُ الأحزان

 

بديع الزمان السلطان| اليمن

 

كاليَاءِ أكتُبُني كالميمِ والنُّوْنِ !!

كنكهةِ البُّنِّ تجري في شراييني

//

كسُمْرَةِ الكادِحينَ السُّمْرِ في وطني

كلَثْغَةِ الطِّفْلِ بينَ التُّوْتِ والتِّيْنِ

//

كلَهْفَةِ الجائعينَ الوَاقفينَ على

مخابزِ الوَهْمِ مِنْ حِينٍ إلى حِيْنِ

//

كالليلِ يجمعُ أشواقي ويفرِدُها

ويطفِئُ النّجمةَ الأولى ويُغرِيني

//

كأَنّني اليَمَنُ الدّامي وضِحكَتُهُ

تصطَفُّ في كبدي كُلُّ السَّكاكِينِ

//

أنا أصالةُ هذا البُنِّ طِينتُهُ

وعطرُهُ المُنتشي بينَ البساتينِ

//

الله .. كم تعشقُ الأقطارُ نكهتَهُ

وتشتهي ريحهُ كلّ الطّواحينِ

//

"صنعاءُ "يا أُمَّ أحزاني وربّتَها

إنّي أحبّكِ حُبّاً غيرَ ممنونِ

//

لي قهوةٌ وكؤوسٌ حين أشربُها

تفوحُ في رئتي مثل الرّياحينِ

//

ولي فناجينُ أحزاني أقاسِمُها

قصائدي وأغنّي مثل مجنونِ

//

حُزني الدّمشقيُّ لم تذبلْ مشاتلُهُ

ولم يزلْ أخضراً جُرحي الفلسطينيْ

//

مُغَرَّبٌ غُربَةَ الشّامِ / العِراقِ فذي

منافذي أُغلِقَتْ يا صاحبي دُوْنِي

//

" تأشيرتي " لم تُؤَمِّنْ لي الوصولَ فهل

تأشيرةٌ غيرها يا ربِّ تُدنيني ؟!

//

للآنِ منتظرٌ قبلَ الحدودِ معي

رسائلي ومعي فيها عناويني

//

ما بينَ " نِيْلِ "مَواويلي و " دَجْلَتِها"

غرسْتُ شتلةَ " ليمونٍ وزيتونِ "

//

كم تؤلمُ الشّاعرَ الإنسانَ في بلدي

هذي المعاركُ بينَ الماءِ والطّينِ

//

وكم يُجَرِّحُ قلبي حينَ يلمحُني

مُضَرَّجًا وَجْهُ " بغدادٍ وعفرينِ "

//

غدًا ستُغلِقُ هذي الحَربُ ساحتَها

وأمرُ ربّكِ بينَ الكافِ والنُّونِ !!

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 سبتمبر 2019

آخر الأحزان

المزيد

28 مايو 2015

نصائح بعدم احتساء أكثر من 5 فناجين قهوة

المزيد

14 فبراير 2017

بالفيديو والصور .. سعودي يوقف سيارته على 4 فناجين شاي

المزيد

06 سبتمبر 2018

مسلة الأحزان ا و(بتهوفن يبيع أسطوانات الغاز)

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

48 ساعة على يوم التصويت

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة