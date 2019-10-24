من هو وزير الخارجية السعودي الجديد الأمير فيصل آل سعود؟

الرياض- رويترز- الوكالات

أجرت السعودية في وقت متأخر من أمس الأربعاء تعديلا وزاريا محدودا عينت بموجبه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم بن عبد العزيز العساف، في وقت تحاول فيه المملكة تحسين صورتها على الساحة الدولية والاستعداد لتولي رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل.

وشغل الأمير فيصل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارا سياسيا بالسفارة السعودية في واشنطن. كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات. وتعرضت السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في مجابهة إيران لانتقادات متزايدة من الغرب خلال الأشهر الماضية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي واشتراكها في الحرب المدمرة في اليمن.

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال نيل كويليام الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية ”انظر إلى الفريق الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن، والآن وزير الخارجية الجديد.. الترسيخ يزداد ويتولى المهمة الآن طاقم مؤيد للغرب".

وأضاف قائلا ”إنها خطوة تنطوي على دهاء للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة. هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها“.

وجرى تعيين العساف في منصب وزير دولة بعد إعفائه من منصب وزير الخارجية.

وفي إطار التعديلات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية تم تعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل بدلا من نبيل العامودي. وكان صالح الجاسر مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية السعودية.

ولم يتضح إن كان العامودي سيتولى منصبا حكوميا آخر. وكان قد تم تعيينه الشهر الماضي عضوا بمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية عملاق النفط.

وعمل الأمير فيصل بين عامي 1996 و1998 نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة، وفي عام 2001 عمل ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء ونائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة، وذلك حتى عام 2013.

وفي عام 2003 عمل شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار، واستمر في ذلك المنصب حتى 2017. ومن ثم عمل في تلك السنة مستشارا بمكتب ولي العهد السعودي، حتى تم تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية. وفي عام 2018 تم تعيينه كبيرا للمستشارين بالسفارة السعودية في واشنطن. وفي العام الجاري عُين سفيراً للمملكة في ألمانيا، إلى أن تم تعيينه أمس وزيرا للخارجية.