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سحب قرعة "خليجي 24" بمشاركة 5 منتخبات بنظام "الدور الواحد"

الخميس 24 أكتوبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

سحب قرعة "خليجي 24" بمشاركة 5 منتخبات بنظام "الدور الواحد"

 

الدوحة - العمانية

سُحبت قرعة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" أمس الأربعاء في الدوحة بمشاركة 5 منتخبات وأسفرت عن خوض منتخب قطر، بطل آسيا، المباراة الافتتاحية أمام اليمن الشهر المقبل.

ويواجه منتخبنا الوطني حامل اللقب في الجولة الأولى نظيره العراقي في أولى مبارياته بالبطولة التي تفتتح بمواجهة المنتخبين القطري واليمني في 24 نوفمبر المقبل.

وستقام البطولة التي يشارك فيها إضافة إلى منتخبنا الوطني منتخبات قطر والكويت والعراق واليمن بنظام الدوري من دور واحد على إستاد خليفة الدولي وتستمر إلى 6 ديسمبر المقبل.

ويلتقي في الجولة الأولى يوم 24 نوفمبر المنتخبان القطري واليمني ومنتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي وفي الجولة الثانية 30 نوفمبر منتخبا الكويت واليمن والمنتخب القطري ومنتخبنا الوطني وفي الجولة الثالثة 3 ديسمبر، ويلتقي منتخبا العراق والكويت واليمن ومنتخبنا الوطني، أما في الجولة الرابعة 6 ديسمبر فيواجه منتخبنا الوطني الكويت وقطر مع العراق وفي الجولة الخامسة والأخيرة 9 ديسمبر يلتقي العراق مع اليمن والكويت مع قطر.

وقال جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مراسم إجراء القرعة إن الفائز بالمركز الأول في البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار هي قيمة جائزة المركز الأول (مليونا دولار) إضافة إلى مليون دولار تقدم إلى كل اتحاد خليجي يُشارك منتخب بلاده في البطولة.

وأوضح أن هناك أيضًا جوائز ستقدم كالمعتاد لأفضل اللاعبين أداء في البطولة مثل جوائز أفضل لاعب وحارس مرمى وهداف.

وحول حفل افتتاح البطولة، قال الشكيلي إنه سيكون حفلا مبسطا يستغرق ما بين عشر و15 دقيقة فقط ويعكس روح البطولة وأهميتها.

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