ما الذي يحدث في لبنان؟ (1- 2)

عبيدلي العبيدلي

ما الذي يحدث في لبنان؟ وما الذي ستؤول له الأحداث التي اندلعت شرارتها بشكل فاجأ الجميع؟ وأسئلة أخرى تدور على لسان من تابع سير الأحداث فيها عن قرب، خلال الأيام القليلة الماضية، إثر نشوب المظاهرات الصاخبة التي انفجرت من بيروت، ثمّ انتشرت كالنار في الهشيم كي تشمل جميع المدن والبلدات اللبنانية. فقد خرج، كما تناقلت وسائل الإعلام "الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع في العاصمة بيروت وغيرها من المدن احتجاجا على فرض الحكومة حزمة من الضرائب وتردي الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول الهتافات إلى مطالبة بإسقاط الحكومة".

الملفت للنظر، بشأن تلك المظاهرات، هو التضارب في الصفات التي أطلقت عليها. فهناك من وصفها بأنّها "انتفاضة شعبية"، في حين ذهب آخرون فاعتبروها "ثورة". لكن بغض النظر عن الصفات والمواصفات، أجمع من تناول "احتجاجات أكتوبر 2019 (أنّها) مختلفة إلى حد كبير عن مثيلاتها" من حيث عدد الأفراد المشاركين فيها، بل وحتى عدد المدن التي استجابات لها. وفوق هذا وذاك كان من بين الملاحظات التي لفتت النظر هو "غياب" إعلام الأحزاب السياسية بشكل تام عن هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها آلاف المحتجين من كل الأعمار، ضد الطبقة السياسية الحاكمة، حيث رُفع العلم اللبناني فقط". بل تعرّضت القيادات اللبنانية التاريخية إلى موجة من السخرية والاستهزاء لم تعرفها في تاريخها السياسي المعاصر، بما فيها فترات قمة الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في الربع الأول من العام 1975، وما زال لبنان يعاني من تداعياتها.

في خضم تلك التظاهرات التي اقتربت أنشطتها من اللوحات الفنية ذات الطابع الفلكلوري، تراجعت إلى الوراء المطالب المعيشية، مثل المطالبة بخفض الضرائب، أو رفع الأجور والمرتبات، أو إصلاح الخدمات والمرافق، وحلّ مكانها مطلب واحد هو مغادرة "الطواقم السياسية" التقليدية مقاعدها، وفتح الأبواب أمام جيل مختلف، ينتمي لقوى سياسية جديدة، كي يمارس دوره الذي اختطفته منه حفنة من تلك القيادات التي تجثم على صدر المشهد السياسي، منذ أن نال لبنان استقلاله في الثلاثينيات من القرن الماضي.

ردة الفعل الأولى الباحثة عن الوصول إلى اتفاق مع المتظاهرين، جاءت على لسان رئيس الحكومة سعد الحريري، متحدثا بلسان مختلف الأطراف السياسية التي تشكلت منها تلك الحكومة، بما فيها حصة "حزب الله"، وجاءت في صيغة مجموعة من الإصلاحات، سيطرت عليها قرارات مثل "إلغاء وزارة الإعلام وخفض رواتب الوزراء والنواب".

ربما من المبكر التكهن بما ستؤول له موجة الاحتجاجات تلك، لأسباب كثيرة ذات علاقة بطبيعة الأوضاع في لبنان، والمنحى الذي أخذته، خلال النصف القرن الماضي، ومن بين الأهم فيها: