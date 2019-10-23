الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بهدف تعزيز وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية التصدير وإجراءاته

"إثراء" تدشن "أسبوع الصادرات العُمانية" في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.. الأحد

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

"إثراء" تدشن "أسبوع الصادرات العُمانية" في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.. الأحد

 

مسقط - الرؤية

تُدشِّن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، الأحد المقبل، "أسبوع الصادرات العُمانيّة" في نسخته الثانية، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة.

ويهدف أسبوع الصادرات العُمانيّة إلى تعزيز الوعي بأهميّة التصدير ودوره في دعم وتطوير المنتجات العُمانيّة غير النفطيّة، وبأساسيات التصدير وإجراءاته، وبالصعوبات والتحديات التي تواجه المصدّر العُماني اليوم.

وقالت نسيمة بنت يحيى بن زيروك البلوشيّة المديرة العامّة للاستثمار والصادرات: نأمل أن يُغطّي أسبوع الصادرات العُمانيّة -بما يتضمّنه من ورش عمل متنوّعة- مختلف الموضوعات المتعلّقة بالتصدير وإجراءاته وسياساته، وأن يكون محطّة تعريفيّة وعمليّة جيّدة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسّطة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم وتجاوز كل العقبات المحتملة في عمليّة التصدير، وتحقيق عائدٍ أكبر، وقاعدةٍ أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم.

ويُشارك في ورش العمل -التي يقدمها خبراء دوليون ومحليّون- أكثر من 500 مشارك مسجل حتى الآن، وتستعرض أساسيات الوصول إلى الأسواق الدوليّة، وأهمية تصميم المنتج وتعبئته، وتأثير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في بناء العلامة التجارية الدولية، علاوةً على الموضوعات المتعلّقة بالتحديات والفرص في مجال التصدير.

ويستمرُّ أسبوع الصادرات العُمانيّة حتى 31 أكتوبر، ويحظى برعاية شركة إس.في.بتي صحار للنسيج راعيًا بلاتينيا، ومجموعة أسياد راعيًا ذهبيا، وبمساندة كلٍّ من: كريدت عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وريادة، وبروتيفيتي، ومركز الابتكار الصناعي، والمجموعة العمانية للطيران، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر، وجريدة "الرؤية"، وشركة مواصلات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 مارس 2016

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يطلق"باقة الاجتماعات"

المزيد

04 أبريل 2016

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يستضيف النسخة المقبلة من "إنفرا عمان"

المزيد

10 مايو 2015

اختيار مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لاستضافة "كومكس 2016"

المزيد

26 نوفمبر 2015

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يستقطب مؤتمرين دوليين في القطاع الطبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة