"إثراء" تدشن "أسبوع الصادرات العُمانية" في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.. الأحد

مسقط - الرؤية

تُدشِّن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، الأحد المقبل، "أسبوع الصادرات العُمانيّة" في نسخته الثانية، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة.

ويهدف أسبوع الصادرات العُمانيّة إلى تعزيز الوعي بأهميّة التصدير ودوره في دعم وتطوير المنتجات العُمانيّة غير النفطيّة، وبأساسيات التصدير وإجراءاته، وبالصعوبات والتحديات التي تواجه المصدّر العُماني اليوم.

وقالت نسيمة بنت يحيى بن زيروك البلوشيّة المديرة العامّة للاستثمار والصادرات: نأمل أن يُغطّي أسبوع الصادرات العُمانيّة -بما يتضمّنه من ورش عمل متنوّعة- مختلف الموضوعات المتعلّقة بالتصدير وإجراءاته وسياساته، وأن يكون محطّة تعريفيّة وعمليّة جيّدة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسّطة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم وتجاوز كل العقبات المحتملة في عمليّة التصدير، وتحقيق عائدٍ أكبر، وقاعدةٍ أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم.

ويُشارك في ورش العمل -التي يقدمها خبراء دوليون ومحليّون- أكثر من 500 مشارك مسجل حتى الآن، وتستعرض أساسيات الوصول إلى الأسواق الدوليّة، وأهمية تصميم المنتج وتعبئته، وتأثير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في بناء العلامة التجارية الدولية، علاوةً على الموضوعات المتعلّقة بالتحديات والفرص في مجال التصدير.

ويستمرُّ أسبوع الصادرات العُمانيّة حتى 31 أكتوبر، ويحظى برعاية شركة إس.في.بتي صحار للنسيج راعيًا بلاتينيا، ومجموعة أسياد راعيًا ذهبيا، وبمساندة كلٍّ من: كريدت عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وريادة، وبروتيفيتي، ومركز الابتكار الصناعي، والمجموعة العمانية للطيران، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر، وجريدة "الرؤية"، وشركة مواصلات.