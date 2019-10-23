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مبادرة بيئة بالشراكة بين "عمان للسياحة" و"موف جرين" التطوعية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

شارك نادي نوبل عمان - شبكة التبادل الثقافي والتطوعي لكلية عمان للسياحة - في مبادرة بيئية مع مجموعة موف جرين " Move Green"التطوعية التي أسسها فهد العبري وعصام الزدجالي. وشارك ما يزيد على 85 عضوا من الطرفين في مجموعة من الأنشطة المتنوعة بهدف تعزيز ونشر الوعي فيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها من التلوّث بمختلف أشكاله وغرس ثقافة أسلوب الحياة الصحية.

وقال الدكتور عبد الكريم بن سلطان المغيري، عميد الكلية: نفخر بالعمل مع مجموعة موف جرين ومشاركتهم مساعيهم في الترويج لأسلوب الحياة الصحي والنشط  من خلال الربط بين الفن والطبيعة والاتصال بالطاقة الإيجابية الموجودة في كل جانب من جوانب البيئة. وفي نادي نوبل نركز على تشجيع المبادرات التطوعية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على نطاق عالمي أيضًا. لذلك، تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة في إطار أهدافنا الرئيسية التي رسمناها ونتطلع لأن نكون جزءًا من  مثل هذه المبادرات التي تحتضنها موف جرين في المستقبل كشكل من أشكال العطاء للمجتمع.

ومن جهته قال فهد العبري، أحد مؤسسي مجموعة موف جرين: نهدف إلى تعزيز ثقافة العقل السليم في الجسم السليم في البيئة السليمة. وقمنا في هذه المبادرة باستخدام أكياس قمامة صديقة للبيئة من  إنتاج شركة "Sain Bag" وهي شركة محلية توفر منتجات بديلة للأكياس البلاستيكية قابلة للتحلل بالكامل والتحول إلى سماد. ونحن جزء مهم من هذا النظام البيئي المتكامل، لذلك، علينا التصرف بمسؤولية ووعي والقيام بما يلزم للحفاظ عليه من التلوث.

وقد شارك في المبادرة 50 عضوًا من نادي نوبل عمان و10 من موظفي الكلية و25 عضوًا من موف جرين، وانطلق المشاركون في نزهة ببندر الخيران بقيادة منذر الجابري وهو مرشد سياحي محلي وعضو في فريق موف جرين، ثم توجه الفريق لتنظيف الشاطئ. وانضم المشاركون إلى المبادرة الصديقة للبيئة "نزهة" من تنظيم فريق موف جرين إلى جانب المشاركة في حلقة نقاش حول الطرق التي يمكن تبنيها للعيش بطريقة صحية وصديقة للبيئة.

 

 

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