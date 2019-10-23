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"الوطنية للشباب" تختتم مختبرات الثورة الصناعية الرابعة بصور

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

"الوطنية للشباب" تختتم مختبرات الثورة الصناعية الرابعة بصور

 

مسقط - الرؤية

اختتمت اللجنة الوطنية للشباب، مختبرات الشباب للثورة الصناعية الرابعة التي أقيمت بولاية صور خلال الفترة من 20 لـ 22 أكتوبر، وقدمها المحاضرعلي العريمي والذي ركز فيها على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وأهم الوظائف التي ستختفي في ظل التقدم الحاصل والوظائف المستقبلية القادمة.

وأكد المحاضر علي العريمي، أنه ركز على أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، وتوجيه الطلبة في المدارس والكليات لتخصصات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف العريمي، بالتأكيد مع التقدم الحاصل هناك وظائف ستختفي نتيجة التطور التكنولوجي الهائل، فالهدف توجيه طلابنا للتخصصات الجديدة التي تتوافق مع متطلبات هذه الثورة ورؤية عمان 2040. وأشار العريمي إلى أنَّ الطلاب من خلال هذه الحلقات التدريبية، سيتعرفون على بعض تقنيات الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي وتقنية النانو وتقنية الهولوجرام، والتخصصات التي يمكن توجيه طلبتنا لها في إنشاء مشاريع خاصة أو برامج خاصة وفق رؤية عمان 2040  وأكد عدد من الطلبة المشاركين في الحلقة التدريبية للثورة الصناعية الرابعة بولاية صور على أهمية الحلقة، إذ تقول دانة بنت حمد المخينية من المشاركين في الحلقة، إنَّ هذه الحلقة مهمة ومن الجيد الاهتمام والالتفات لموضوع صناعة الثورة الصناعية الرابعة كونها من المواضيع الآنية والموجهة للشباب.

وأشارت دانة إلى أنَّه من الجيد إقامة مثل هذه الحلقات والمحاضرات في الولايات دون تركيزها في محافظة مسقط، حيث إنَّ كثيراً من الشباب يجد صعوبة في المشاركة والحضور والاستفادة من برامج وأنشطة اللجنة.

ويجد خالد بن عبدالله العريمي، أنَّ اللجنة الوطنية للشباب حاضنة للكثير من المواهب والإبداعات ليكون يوم الشباب العماني معززا لهذه النخب من الإمكانات من خلال حلقات العمل التدريبية، والتي من بينها إعداد القادة.

 

 

 

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