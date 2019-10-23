الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

انطلاق منتدى دور «الوقف في دعم التعليم وتمويله»

إشهار مؤسسة «سراج الوقفية» وإصدار كتاب الوقف التعليمي موروث حضاري وآفاق مستقبلية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

إشهار مؤسسة «سراج الوقفية» وإصدار كتاب الوقف التعليمي موروث حضاري وآفاق مستقبلية

 

الرؤية – مريم البادية

رعى معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، منتدى «دور الوقف في دعم التعليم وتمويله» الذي أقامه مجلس التعليم، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وبمشاركة نخبة من المختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، كما تمت استضافة متحدثين من داخل السلطنة وخارجها للمشاركة في هذا المنتدى.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، إنَّ الوزارة سعت لتجديد مفهوم الوقف وممارساته الذي سيسهم في تجديد الوعي الخيري العام والذي يدفع إلى رفد الاقتصاد الوطني وجعله أحد العناصر المؤثرة إيجابياً في تحريك عجلة التنمية وسيرورتها واستدامتها.

وأعلن المنتدى عن إشهار المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج»، والتي تُعد إحدى ثمار مخرجات هذا المنتدى، وتتمثل أهدافها في تجديد الدور التنموي للوقف في رعاية التعليم ودعم برامجه العلمية، وإيجاد مصادر متنوعة ومُستدامة لدعم التعليم في مستوياته كافة، وكذلك دعم المحتاجين من طلبة العلم وفقاً للتقارير اللازمة من جهات الاختصاص.

وألقى سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، أمين عام مجلس التعليم كلمة افتتاحية أوضح فيها أهمية الوقف في التاريخ الإسلامي، ودوره الفاعل في تحقيق التنمية بمفهومها الواسع.

وأشار الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، إلى دور صناديق الوقف التعليمي في تقديم الخدمات التعليمية بالجامعات الغربية وفي الدول المتقدمة، كما تطرق للحديث عن مباركة مجلس التعليم لإقامة هذا المنتدى، الذي يهدف إلى إثراء الحركة العلمية والثقافية في البلاد، وكذلك إيجاد شراكة لدعم تمويل التعليم، وهذا ما ‏نصَّت عليه إحدى التوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 بــــ ‏ ‏(إيجاد مصادر تمويلية مستدامة وبعيدة المدى وتوفير مصادر تمويلية بديلة أخرى ‏لقطاع التعليم؛ لتأمين الدعم المالي له).

وأوضح سعادته في كلمته الغاية الأساسية للمنتدى وهي تسليط الضوء على دور الأوقاف التعليمية في دعم التعليم في مراحله المختلفة، والوقوف على أبرز التحديات العملية لمشاريع أوقاف التعليم، واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال استعراض عدد من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات والجهات ذات العلاقة بالأوقاف التعليمية.

 وفي ختام الكلمة قدم سعادته شكره الجزيلِ لأصحابِ السمو، وأصحابِ المعالي، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة، والحضورِ من مختلف الجهات على تلبيةِ الدعوة.

تخللت أعمال المنتدى جلسات نقاشية أسهمت في رفع الوعي العام حول أهمية الوقف التعليمي ودوره، فضلاً عن نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في دعم قطاع التعليم وتمويله، إضافة إلى الإسهام في وضع التشريعات اللازمة لتفعيل الوقف التعليمي على المستوى العام، وكذلك على مستوى المؤسسات التعليمية في السلطنة على وجه الخصوص.

وعلى هامش المنتدى أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعليم كتاب "الوقف التعليمي موروث حضاري وآفاق مستقبلية"، حيث يستعرض الكتاب -  في فصوله الثلاثة -  الدور المشرق والحيوي للوقف في رعاية التعليم ودعمه تاريخاً وحاضراً.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 مايو 2018

وزير المكتب السلطاني يدشن مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية .. ويؤكد دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي

المزيد

01 أبريل 2019

مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تدشن مبادرة الشراكة الوقفية

المزيد

23 سبتمبر 2019

الوقف التعليمي.. استدامة وتعزيز

المزيد

15 مايو 2018

ميثاق للصيرفة الإسلامية يدعم إنشاء المؤسسات الوقفية وتطوير أموال الوقف لخدمة المجتمع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة