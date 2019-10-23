"إنفينيتي QX60".. مزيج من المميزات العائلية وتقنيات السلامة

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توفر السيارة الفارهة "الكروس أوڤر" إنفينيتي QX60 الفخمة الحائزة على جوائز، مزيجًا من الميزات العائلية مع تصميم ترحيبي جيد التصميم من الداخل والخارج. وتأكيداً على أصالة وسلامة إنفينيتي للسائقين، توفر إنفينيتي QX60 (نظام دعم التدخل لمنع للتصادم)- (BCI). وتعد من بين أفضل طرازين من سيارات إنفينيتي مبيعًا، وأكثر سيارات الركاب تنوعًا بفضل ثلاثة صفوف من المقاعد وسبعة ركاب.

وتتميز إنفينيتي QX60 بتصميم داخلي وخارجي مُحسّن مع مجموعة من التقنيات المساعدة والبديهية لمنح العُملاء المميزين سيارة تُعيد صياغة التنوع. بفضل مقاعدها المُريحة، ومحرك V6 القوي سعة 3,5 لتر، ومجموعة من ميزات التكنولوجيا والسلامة لتعزيز تجربة السائق، تحولت إنفينيتي QX60 إلى فائز على طول الطريق.

وقال متحدث من شركة إنفينيتي عُمان: إن QX60، سيارة رياضية أنيقة عالية الأداء متعددة الاستخدامات توفر تكنولوجيا عالمية المستوى والراحة والمساحة ومجموعة من الميزات التي تؤكد مكانتها كمركبة فاخرة. وتُلبي هذه "الكروس أوڤر" احتياجات العائلات المُعاصرة اليوم وتتميز بتحسينات إضافية تهدف إلى تمكين السائق من خلال تجربة أكثر تميزًا.

وتتميز إنفينيتي QX60 بتصميمها الداخلي والخارجي الرائع الجديد مع مجموعة من التقنيات المساعدة والمُدمجة، إنها "كروس أوڤر" رائعة بها ثلاثة صفوف من المقاعد، وهي تبقى في المقدمة بتوفير مزايا فريدة من نوعها في هذه الفئة. وتثير إعجاب عُشّاق السيارات بمجموعة من الميزات، فإن تقنية إنفينيتي QX60 الذكية، والأداء المتقدم، والحرفية المتطورة قد جلبت أيضا مشجعين جُدُد لهذه السيارة.