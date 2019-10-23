إحياء رموز "شوبارد" في ساعة "Alpine Eagle"

مسقط – الرؤية

تتميز مجموعة ساعات (Alpine Eagle) الجديدة بطابعها العصري وشخصيتها الرفيعة الحازمة، وتعيد هذه المجموعة الرياضية الأنيقة إحياء وتجسيد التحفة الفنية المتمثلة في ساعة (St. Moritz) باعتبارها أول ساعة يصنعها المبدع كارل - فريدريك شوفوليه في 1980، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس الشريك لدار شوبارد، حيث وضع الخطوط الأولية لمفهوم هذه الساعة وصممها بنفسه بدافع من شغفه بجبال الألب والقوة الجبارة للنسر الذي يسود فيها.

وقد صنعت الساعة من معدن استثنائي شديد المقاومة وعاكس للضوء يعرف باسم لوسنت ستيل 223a، وتعمل بحركة شوبارد كرونومتر معتمدة. وتسير ساعة (Alpine Eagle) على نهج دار شوبارد الأخلاقي، فقد أتاحت للدار الفرصة للكشف عن التزامها الجديد بحماية بيئة جبال الألب من خلال إطلاق مؤسسة أجنحة النسر (Eagle Wings Foundation) التي يعتبر كارل-فريدريك شوفوليه عضواً مؤسساً لها.

وقد كرّست شوبارد ساعة (Alpine Eagle) للنسور من الرجال الطموحين في حياتهم اليومية من أصحاب الهمم العالية والرؤى الملهمة، ممن يمتلكون البصيرة والتصميم لمواجهة التحديات المستقبلية ويدركون جيداً أهمية القضايا البيئية.

وكانت ساعة (St. Moritz) أول ساعة رياضية تنتجها الدار، وأول ساعة مصنوعة من الستيل ضمن ورشاتها، فكانت ساعة رائدة ومبتكرة بالنسبة لدار شوبارد التي كانت متخصصة آنذاك بصناعة الساعات الذهبية والمرصّعة بالألماس.