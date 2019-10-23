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قوام رياضي مهيب للفئة "A سيدان" من "مرسيدس – بنز"

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

قوام رياضي مهيب للفئة "A سيدان" من "مرسيدس – بنز"

 

مسقط – الرؤية

تقدّم مرسيدس - بنز، إضافة بارزة مع طرحها سيارة الفئة A سيدان الجديدة، الطراز السابع من مجموعتها من السيارات العائلية الصغيرة إلى جانب الفئة C والفئة E والفئة S. ومن خلال إضافتها لسيارة الفئة A سيدان التي تتوفر ابتداءً من 14,495 ريال عُماني، فإن مرسيدس - بنز تضمن زيادة كفاءتها في سيارات سيدان أكثر من الشركات الصانعة الأخرى.

وبفضل نقاء تصميمها الذي يظهر بوضوح على أسطح هيكلها الخارجي، تتميز سيارة الفئة A سيدان بشكل جذاب وأنيق، فيبدو مظهرها الخارجي كما لو كانت قطعة واحدة ملتزمة لتجسد تصميم "النقاء الحسي" بحذافيره. ويشمل ذلك التفاصيل الواضحة التي تُبرز المساحات السطحية التي استُبعِدت منها الكثير من الخطوط والفجوات الدقيقة. وتتمتع سيارة الفئة A سيدان الجديدة بخصائص سيارة السيدان الديناميكية وصغيرة الحجم مع وجود بروز خفيف في مقدمة السيارة ومؤخرتها. ويضفي التصميم المدمج في أقصى الواجهة الخلفية للسيارة مظهراً ديناميكياً معززاً. وبفضل عجلاتها مقاس 17 إلى 19 بوصة والبروز في الرفارف أعلى العجلات، فإن

 

سيارة الفئة A سيدان تتميز بقوامها الرياضي المهيب على الطريق.

ويأتي تصميم الواجهة الأمامية جريئاً للغاية؛ وما يساهم في تعزيز هذه الجرأة هو غطاء المحرك المنخفض الطويل، والمصابيح الأمامية الرفيعة مع لمسات من الكروم، وأضواء القيادة النهارية التي تشبه الشعلة، بالإضافة توفّر شبك ماسي برؤوس مدببة من الكروم وفتحات مفردة اختيارياً ونجمة مرسيدس في المنتصف. كما جاءت الأطراف الجانبية القوية مع خط دقيق يميز السيارة وينساب ليعزز جانب السيارة بتفاصيله الدقيقة، بينما تتوضع المرايا الجانبية على الخط الجانبي. كما جاءت المصابيح الخلفية المؤلفة من جزئين لتبرز النهاية الخلفية الواضحة بما يؤكد على عرض الهيئة الخلفية للسيارة. وأدخلت التغييرات على العاكسات الخلفية لتأخذ مكانها على المصد الخلفي المكون من جزئين. ويتوفر هذا المصد الخلفي، بناءً على ما يختاره العميل من التجهيزات المرافقة، مع موزّع هواء أسود اللون أو مع شريط زينة من الكروم وأطراف ماسورة العادم من الكروم.

 

 

 

 

 

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