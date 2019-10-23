إعلان قرعة "خليجي 24" .. ومنتخبنا العماني يفتتح البطولة بمواجهة العراق

الدوحة - الوكالات

أجريت منذ قليل قرعة منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم، في نسختها الـ 24، التي تستضيفها قطر بمشاركة 5 منتخبات وهي ( قطر - عمان - الكويت - اليمن - العراق)، وستنطلق البطولة في ال 27 من شهر نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر المقبلين وستقام بنظام دوري من دور واحد.

وأجريت القرعة بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة وهي قطر البلد المنظم والسلطنة حامل اللقب والكويت والعراق واليمن، وقد اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، استاد خليفة الدولي لإقامة مباريات منافسات البطولة في نسختها الرابعة والعشرين.

مباريات اليوم الأول للبطولة: ( قطرxاليمن ) و (عمانxالعراق)

مباريات اليوم الثاني: (الكويتxاليمن) و (قطرxعمان)

مباريات اليوم الثالث: (الكويتxالعراق) و (اليمنxعمان)

مباريات اليوم الرابع: (الكويتxعمان) و (قطرxالعراق)

مباريات اليوم الخامس: (العراقxاليمن) و (قطرx الكويت)

يذكر أن الدورة الأولى لكأس الخليج أقيمت في عام 1970، على أرض البحرين بمشاركة أربع دول، هي قطر والسعودية والكويت، إضافة إلى البحرين، حيث توج الأزرق الكويتي بلقب البطولة.

وفي عام 1972 كانت السعودية البلد المضيف للدورة الثانية، التي شهدت مشاركة خمسة منتخبات، هي الكويت وقطر والإمارات والبحرين إلى جانب السعودية، وقد حافظت الكويت على لقب البطولة للمرة الثانية.

وفي عام 1974 استضافت دولة الكويت الدورة الثالثة لكأس الخليج، وشهدت مشاركة ستة فرق، والتي تمثل دول مجلس التعاون السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت، وشهدت انسحاب البحرين وأقيمت البطولة بنظام المجموعتين وواصل منتخب الكويت تألقه، إذ نال كأس البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وفي عام 1976 أقيمت الدورة الرابعة لكأس الخليج في قطر، وشارك فيها للمرة الأولى منتخب العراق مع الفرق الستة لدول مجلس التعاون، واستمر الاحتكار الكويتي للقب البطولة منذ انطلاقتها.

وفي عام 1979 استضاف العراق الدورة الخامسة للبطولة، بمشاركة الفرق السبعة الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين، إضافة إلى العراق الذي كسر احتكار الكويت، ونال لقب هذه الدورة.

وفي عام 1982 أقيمت الدورة السادسة في الإمارات، وشاركت فيها المنتخبات السبعة، وعادت الكويت مجددا للفوز بكأس البطولة للمرة الخامسة.

وفي عام 1984 استضافت عمان الدورة السابعة، بمشاركة من الفرق السبعة، وفاز منتخب العراق بالكأس.

وأقيمت الدورة الثامنة لبطولة كأس الخليج بالبحرين في عام 1986، وشاركت فيها المنتخبات السبعة، وتمكنت الكويت من انتزاع لقب البطولة للمرة السادسة.

وفي عام 1988 استضافت السعودية الدورة التاسعة للبطولة، بمشاركة المنتخبات السبعة، وفاز العراق بكأس هذه الدورة.

واحتضنت الكويت الدورة العاشرة لبطولة كأس الخليج في عام 1990، وشاركت فيها منتخبات الإمارات وقطر والبحرين وعمان إلى جانب الكويت، فيما انسحبت السعودية قبل بدء البطولة، كما انسحب العراق خلال الدورة التي فاز منتخب الكويت ببطولتها للمرة السابعة.

وفي عام 1992 أقيمت بطولة كأس الخليج بدورتها الـ11 في قطر، بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الست الكويت والإمارات والسعودية وعمان والبحرين واستبعد منتخب العراق، وفازت قطر بالكأس للمرة الأولى.

وفي عام 1994 استضافت الإمارات الدورة الـ12 بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الست، وأحرزت السعودية كأس البطولة للمرة الأولى.

وأقيمت بطولة كأس الخليج الـ13 بعمان في عام 1996، حيث شاركت منتخبات دول مجلس التعاون ونالت الكويت الكأس للمرة الثامنة.

وفي عام 1998 استضافت البحرين الدورة الـ14 لكأس الخليج بمشاركة الفرق الستة لدول مجلس التعاون، وفاز منتخب الكويت باللقب للمرة التاسعة.

وفي عام 2002 أقيمت بطولة كأس الخليج الـ15 في السعودية، حيث شاركت جميع منتخبات مجلس التعاون ونجح المنتخب السعودي بتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية.

وفي عام 2003 استضافت الكويت بطولة كأس الخليج الـ16، وشهدت مشاركة المنتخب اليمني للمرة الأولى، إلى جانب منتخبات دول مجلس التعاون الست، وفاز بلقب هذه الدورة منتخب السعودية للمرة الثالثة.

وأقيمت بطولة كأس الخليج الـ17 في قطر في عام 2004، حيث تعد هذه الدورة هي الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، إذ شاركت فيها ثمانية منتخبات هي: الكويت وعمان وقطر والسعودية والبحرين واليمن والعراق والإمارات، وأقيمت البطولة بنظام المجموعتين وفاز بلقبها منتخب قطر للمرة الثانية.

وفي عام 2007 استضافت الإمارات الدورة الـ18 لبطولة كأس الخليج بمشاركة المنتخبات الثمانية، وفازت الإمارات بالكأس للمرة الأولى.

وفي عام 2009 أقيمت بطولة كأس الخليج الـ19 في عمان، حيث شاركت الفرق الثمانية، وفاز منتخب عمان بلقب هذه الدورة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي عام 2010 استضاف اليمن الدورة الـ20 بمشاركة المنتخبات الثمانية، ونجحت الكويت في إحراز اللقب للمرة العاشرة.

وفي عام 2013 أقيمت بطولة كأس الخليج الـ21 في البحرين، حيث شهدت مشاركة المنتخبات الثمانية، وفازت الإمارات باللقب للمرة الثانية.

واحتضنت السعودية الدورة الـ22 لبطولة كأس الخليج في عام 2014 ، بمشاركة المنتخبات الثمانية، وتمكنت قطر من الفوز بالكأس للمرة الثالثة.