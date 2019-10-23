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توزيع جوائز "نساء عُمان الملهمات".. اليوم

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:53 ص بتوقيت مسقط

توزيع جوائز "نساء عُمان الملهمات".. اليوم

 

مسقط - الرؤية

أعلنت جمعية الصداقة العمانية الفرنسية عن تنظيم النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز "نساء عُمان الملهمات" وذلك اليوم الأربعاء بفندق جراند حياة مسقط، في تمام الساعة 6 مساءً.

ويرعى الحفل سعادة رينود سالينز السفير الفرنسي المعتمد لدى السلطنة، وبحضور هند بهوان رئيس مجلس إدارة مجموعة بهوان سايبرتك ورئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية الفرنسية. وستكرّم الجمعية عدداً من النساء العمانيات الملهمات والرائدات في مختلف المجالات.      

وتستضيف الجمعية في هذا الإطار، 4 شخصيات نسائية بارزة لمشاركة الحضور قصص نجاحهن الملهمة، وهن فاطمة البركات مديرة الأصول في شركة عمران، ونظيرة الحارثية مديرة دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم وأول امرأة عمانية اعتلت قمة إيفرست، والدكتورة زهرة الحرملية مؤسسة ورئيسة مركز شروق الأمل العالمية لإعادة التأهيل، ويسرى العامرية منظّمة تخريج المرضى ومديرة أسِرّة في المستشفى السلطاني والتي حصلت على جائزة جمعية الصداقة العمانية الفرنسية في العام الماضي. وستركز الشخصيات النسائية في جلسة حوارية على دور المرأة ومساهمتها في مسيرة التنمية مع تسليط الضوء على مسيرتهن العملية والشخصية ومساهماتهن الاجتماعية البارزة.

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