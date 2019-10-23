كيف تقتل الإبداع في طلابك؟

د. أسامة إبراهيم | جامعة سوهاج

(1)

عزيزي المعلم: تحية طيبة وبعد،،،

الإبداع بالأساس عادة يمكن تشجيعها أو إعاقتها، وأهم الأمور التي تشجع الإبداع باختصار هي: (1) إتاحة فرص لظهور السلوك الإبداعي ودعوة الطلاب للمشاركة فيها، (2) التشجيع عندما يشارك الطلاب في هذه الفرص بحماس (3) مكافأتهم عندما يستجيبون لمثل هذا التشجيع ويفكرون تفكيرا إبداعيا ويتصرفون على هذا الأساس... وأنت لا تحتاج لأكثر من الالتزام بثلاثة أمور لتقتل الإبداع في طلابك: أبعدِ الفرصَ، فإن لم تستطع فأبعدِ التشجيعَ، فإن لم تستطع فأبعدِ المكافآت، وذلك أضعف الإيمان، وسوف يذهب الإبداع بغير رجعة.

(2)

عزيزي المعلم، بعد التحية،،

كرِّس مفهوم الخضوع للسلطة، بخاصة سلطة المعلم، ويفضَّل الخوفُ منه؛ فمن المؤكد أن الخوف مُحدِّد قوي للالتزام بالسلوك، إن لم نقل للفكر... وذكِّر الطلاب من حين لآخر من هو المسئول، ولا تعترف أبدا بأنك على خطأ في ذلك.. ثمّ شدَّد على أن تحدي السلطة تصرف ينم عن عدم الاحترام، وأنه إذا كان هناك شيء مطبوع في الكتب فيجب أن يكون صحيحا... ودائما اطرحْ وجهة نظرك على أنها حقيقة وليست رأيا، ولا تسمح بالتشكيك فيها، ولا تقل أبدا (لا أعرف)، ومن حين لآخر وبصوتٍ عالٍ ذكِّر الطلاب بأنك أكبر منهم، لذا فأنت بالتأكيد تملك معرفة وحكمة أكثر منهم.

(3)

عزيزي المعلم، بعد التحية،،